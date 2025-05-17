主力暢打or練新人？平野做出取捨　肩負教練團養成責任

▲中信兄弟總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟今晚若再吞敗，戰績將跌破5成，正值球隊轉型期，總教練平野惠一今日賽前談到戰績與養成如何兼顧，並強調，「這不是困難的決定，而是早有的危機意識。」同時也提到打擊教練團的磨合，以及對年輕球員的信任與期許。

昨晚對戰樂天桃猿的比賽，兄弟9局下兩出局二、三壘有人、落後1分，教練團未換代打，選擇讓19歲的許庭綸打擊，最終遭陳柏豪三振結束比賽。

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此決策引起討論，平野今天回應表示，「板凳上確實有更有經驗的阿順、書逸，但我選擇了許庭綸這一邊。」不管結果如何，他相信對許庭綸來說，都是一次寶貴的經驗。

他進一步解釋，儘管未敲出安打，但對許庭綸的信心與成長具正向意義，「無論是經驗也好，自信也好，這一打席對他來說會是成長的契機。」

平野也強調，與其檢討是否該換代打，更關鍵的是整體表現的落差，「對方該打出成績的選手打出來了，我們應該打出表現的選手卻沒有一個好結果，這才是差距的原因。」

今日賽前，平野也向許庭綸耳提面命，「他是有帶著策略與想法上場的，但呈現結果與理想有落差，未來的重點在於如何縮小這樣的落差。」

▲ 中信兄弟許庭綸。（圖／中信兄弟提供）

兄弟今天先發陣容由黃韋盛接替王威晨出任三壘，許庭綸續留先發打線。平野表示這樣的安排並非因對戰投手習性，「應該是說，是為了球隊未來而排出來的打線，也是因為這些主力選手狀況不好，最低限度工作都無法完成，考量這樣的狀態，換年輕人上場。」

他表示，這樣子狀態下，其實有兩個選擇，「繼續讓主力打，打到調整回來呢？還是讓年輕人繼續上場把他養起來。」不過這並非困難的決定，「去年拿下冠軍的瞬間，我就知道必須有危機意識，如同今年口號，球隊需要『進化』，因此做法會與去年不一樣。」

「現在的勝率與排名不是一件壞事。」平野認為可以藉此讓選手更清楚知道，「你們必須更強才行，不能安於現狀，但我想不用多說，他們也能感受到。』

除了球員養成，平野也點出教練團同樣在經歷「進化期」，「打擊教練莎菈與詹姆士今年都是第一次在亞洲擔任教練，還有潘志芳、黃志峰等年輕教練，都是正在學習中的狀態，我自己也背負著養成教練的責任。」

他補充，目前打擊指導不僅有莎菈，還有首席教練陳江和協助，「我過去也曾是打擊教練，現在也會參與協助選手，就像前陣子帶江坤宇特訓。」

平野強調，讓球隊變強，不能只靠場上的選手，「教練團也必須一起進步，這些都是我們面對的挑戰。」