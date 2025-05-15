郭俊麟對桃猿苦吞10連敗　一勝難求仍不氣餒：享受對決！





▲統一獅郭俊麟 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅投手郭俊麟14日對樂天桃猿先發僅投2.1局就退場，失5分皆為責失，未能投滿預定的80球，最終吞下個人對桃猿的第10連敗。面對表現不理想的開季初登板，他坦言確實有問題需要調整，尤其在控球與節奏掌握上出現失誤。不過他也強調，身體狀況正常，對於對戰桃猿仍懷抱正面心情，「其實我很享受跟他們對決。」

郭俊麟表示，首輪面對打者感覺狀況還算順利，「但從林智平那一打席開始，控球就有點亂了。」他坦言，幾顆外角直球偏往打者方向，顯現當下已失去準心。

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尤其第3局出現單局3次保送，讓比賽急轉直下。郭俊麟直言，這種狀況其實蠻罕見，「我本來是讓打者打出結果的那種投手，但如果連自己都投不進好球，會影響到守備，甚至拖累中繼投手，這是我要負責修正的地方。」

生涯對樂天桃猿仍未拿下勝投，郭俊麟知道此事，「幾乎都輸，沒有贏。」但他不因此氣餒，「其實也有幾場對他們投得不錯，只是對方表現更好，最終還是沒能拿下勝投。」

面對成績不理想，郭俊麟展現運動家的心態，「我其實很享受跟這些打者對決，像林立、小胖（林泓育），很多都是國際賽或中華隊的隊友，有可能解決掉他們，也有可能被他們打全壘打，我覺得這是棒球場上一定會發生的事情，但這也是一種棒球該有的過程。」

去年經歷12強的投手，今年開季普遍不穩，郭俊麟表示，「賽季結束後大家都還是有休息，要重新從沒張力的狀態拉回來。」對於自己因傷錯過開季，他也認為和12強無關，「對我來說，我是覺得沒有太大的影響，自己都願意參與這個賽事，不能因為參與這個賽事而去牽拖隔年的賽季。」

談到身體狀態，郭俊麟強調一切正常，昨天就是內容不好、結果不好。而今天賽前也和教練檢視影片，希望下一場能做出有效修正。