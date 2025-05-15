林子崴升上一軍、楊孟沅下放　劉予承狀態不佳？餅總點出問題

▲統一獅林子崴。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅15日續戰樂天桃猿，賽前球員異動，林子崴重返一軍，先前因自律神經出狀況，總教練林岳平表示，既然把他拉上來就是相信他。

林子崴在4月29日下二軍，楊孟沅頂替升上一軍。對於林子崴的狀況，林岳平當時賽前透露，主要是有自律神經有些狀況，好消息是，檢查回報都正常。

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球團今天將林子崴拉上一軍，楊孟沅則回到一軍。餅總指出，「既然子崴可以上（一軍），就是相信他。」

獅隊昨天由郭俊麟掛帥先發，僅投2.1局失5分吞敗，接手的劉予承也無法及時踩住煞車，後援1.1局面對7人次，被敲3支安打，失掉2分責失，開季至今出賽4場，防禦率來到8.31。

對於劉予承的狀況，餅總坦言不太理想，但實際狀況還是由投手教練掌握，「以我的角度，確實還不是那麼勝任，希望調整到，我們可以依賴的投手。」

餅總進一步點出劉予承的問題，「控球方面是還可以接受，主要是威力有點銳減，他過往能投到147、149公里，目前只有142公里，足足差了5公里，這樣的話，是不好壓制對手。」

劉予承失速狀況原因，林岳平表示，他過去就是有傷在身的投手，看來是還需要時間恢復，或是尋找更好的方式，「我們會盡最大努力來幫助他。」他也指出，昨天面臨滿壘有辦法解決也是好的地方。