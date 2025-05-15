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樂天桃猿「動紫趴」超強陣容曝光！12組卡司輪番上陣

▲樂天桃猿主場「動紫趴」音樂祭6月嗨翻全場，12組卡司輪番上陣，丁噹、動力火車、陳昇熱力開唱，打造年度最炸音樂盛事！ 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿主場「動紫趴」音樂祭6月嗨翻全場，12組卡司輪番上陣，丁噹、動力火車、陳昇熱力開唱，打造年度最炸音樂盛事！ （圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

Rakuten Monkeys年度經典音樂派對「FUSO動紫趴」強勢來襲，今年邁入第13年的「FUSO動紫趴」將於6月6日起盛大展開，連續三天、12組藝人帶來視覺與聽覺盛宴，為球迷帶來難以忘懷的熱血體驗。

本屆「動紫趴」卡司陣容堅強，風格橫跨嘻哈、搖滾、流行等多元曲風，讓10號隊友一次聽個夠。參演藝人包括全勤動紫趴的桃猿好朋友「山的孩子」」、既本土又國際的新台語團體「歐巴尚青」、新生代全方位藝人「ELKIE莊錠欣」、全方位流量霸主「Marz23」、復古浪漫「icyball冰球樂團」、潮流新聲「JUD 陳泳希」、唱作俱佳音樂人「田亞霍與兆群」、把原住民文化融入雷鬼搖滾的靈魂歌者「Matzka」以及連續三年為樂天桃猿打造年度主題曲的創作才子「周自從」，《NONSTOP》全球首唱就在動紫趴！

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曾在18年阿迷趴獻唱的「全民情歌天后」丁噹重返全猿主場，將帶來多首膾炙人口的經典歌曲，全猿主場KTV即將開唱；此外，現場帶動氣氛一流的「陳昇&新寶島康樂隊」睽違九年強勢回歸，準備再度嗨翻全猿主場；首度獻聲的「動力火車」舞台魅力十足，勢必以爆發力十足的現場演出點燃全場氣氛。

12組超強卡司接力開唱，各類音樂風格齊聚一堂，滿足不同族群喜好的「FUSO動紫趴」不僅是一場音樂盛宴，更是一場融合視覺燈光設計與觀眾互動的沉浸式體驗，更多精彩活動即將公開，準備迎接這場棒球、音樂與熱情交織的年度盛事！

關鍵字： 音樂祭RakutenMonkeys動紫趴樂天桃猿卡司陣容

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