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韓職史上第一人！SSG崔廷生涯500轟達陣　金廣鉉：這還不是終點

▲崔廷達成500轟。（圖／SSG登陸者IG）

▲崔廷達成500轟。（圖／SSG登陸者IG）

記者楊舒帆／綜合報導

SSG登陸者主砲崔廷13日於主場對NC恐龍之戰轟出追平兩分砲，正式達成KBO聯盟史上首位「生涯500支全壘打」的傳奇紀錄。他在復出後短短10場比賽內敲出5轟，火力驚人，不僅幫助球隊逆轉勝，也為自己的職業生涯寫下歷史新頁。

談到去年打破KBO最多全壘打紀錄與今年的500轟紀錄，哪個紀錄更開心時，崔廷笑說：「500這個數字比較有感，而且今天是在主場、在仁川球迷面前打出來的，感覺特別不一樣。」

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他坦言：「雖然（今年）每兩場就打出1支全壘打，但最近其實打得並不順，不是打出全壘打就是雙殺，壓力很大。反而因為放下目標，心態上沒那麼緊繃，也沒感覺特別執著這第500轟。若是從開幕戰就健康打到現在，或許會有更多壓力。」

崔廷2005年進入職棒，歷經21個球季、2303場出賽才登上這座高峰。他於6局下滿球數情況下擊出這發兩分砲，成為韓職開創以來的第一人。比賽結束後，隊友們紛紛在場邊潑水歡慶，讓這場勝利與紀錄更顯意義非凡。

生涯累積KBO 172勝、在大聯盟也有10勝紀錄的隊長金廣鉉則說：「崔哥，500轟真的太厲害，但這還不是終點。當年他破紀錄成為KBO全壘打王時我就說『還有很多比賽等你去寫紀錄』，現在也一樣，希望他繼續打出更多好成績。」

談到未來是否挑戰600轟，崔廷表示：「那是我想達成的目標，但不會強求。只要身體健康、有穩定出賽機會，就有可能。」他也坦言若開季沒因傷缺陣，壓力可能會更大。反倒是延後復出後更能卸下心理負擔，讓自己打得更自在。

此外，崔廷也透露，自己的打擊型態是2012年確立的，當年模仿卡布雷拉（Miguel Cabrera）的揮棒動作帶來靈感，至今仍維持相同機制。他也感性提到，雖然未能挑戰海外聯盟有些遺憾，但更珍惜能在KBO累積下這樣難得的紀錄，期盼未來韓職也能有更多後輩挑戰500、600轟。

▲崔廷（左）達成500轟，金廣鉉（右）獻上祝福。（圖／SSG登陸者IG）

▲崔廷（左）達成500轟，金廣鉉（右）獻上祝福。（圖／SSG登陸者IG）

關鍵字： 崔廷SSG登陸者KBO全壘打紀錄

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