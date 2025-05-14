運動雲

>

愛犬Decoy兩歲了！大谷翔平頒「MVD獎牌」慶生　療癒坐姿萌翻球迷

▲大谷翔平愛犬Decoy兩歲慶生。（圖／截自大谷翔平IG）

▲大谷翔平愛犬Decoy兩歲慶生。（圖／截自大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平寵狗再添新高度！他於14日（台灣時間）在個人社群平台替愛犬「Decoy」慶祝2歲生日，不僅布置花束與氣球，還特別準備了獨一無二的「MVD獎牌」，巧妙致敬自己獲得的國聯MVP榮耀，也讓粉絲直呼「太有愛！」

從大谷分享的照片中可見，Decoy坐在花束與「2」字金色氣球前，乖巧模樣融化粉絲；更吸睛的是畫面中一面寫著「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG（國聯最有價值狗狗）」的小獎牌，造型幾乎與大谷MVP時所獲獎座一致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這份「專屬MVD榮耀」立刻引發日本與全球球迷熱議，社群平台上紛紛留言：「這真的是最可愛的MVD」、「翔平連狗都寵成冠軍級」、「早上起床就被療癒了」。

大谷自從加入道奇後便多次在社群中曬出Decoy的日常互動，這位「狗狗巨星」也早已成為球迷關注焦點。這場精心安排的生日儀式，不僅展現大谷翔平私下溫柔的一面，也再度讓外界見識到他對家人、對寵物的深情與細膩。

值得一提的是，在替Decoy慶生的同一天，大谷也以「第一棒、指定打擊」身份出戰運動家，繼續在場上拚戰，展現超級球星的全方位魅力。

▲大谷翔平愛犬Decoy兩歲慶生。（圖／截自大谷翔平IG）

▲大谷翔平愛犬Decoy兩歲慶生。（圖／截自大谷翔平IG）

關鍵字： 大谷翔平道奇寵物球星慶生

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

「我從你身上學的！」蟻人轟30分嗆聲場邊柯瑞　有望連斬4天王

「我從你身上學的！」蟻人轟30分嗆聲場邊柯瑞　有望連斬4天王

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

字母哥鬆口「考慮離開公鹿」　雷霆、籃網等5隊躍居熱門新東家

字母哥鬆口「考慮離開公鹿」　雷霆、籃網等5隊躍居熱門新東家

吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

熱門新聞

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

真的當不了超人！　勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

快訊／溜馬挺進NBA東區冠軍戰　哈利伯頓轟31分淘汰頭號種子騎士

里夫斯被點名「肯定被湖人交易」　賭盤看好尼克等3隊成新東家

快訊／霖霖私密照外流事件　台籃球星林庭謙自清：絕無散佈、外流

佐佐木朗希右臂不適！首次進傷兵名單　日媒提下放小聯盟選項

讀者回應

﻿

熱門新聞

1綠軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」

2勇士正式宣布柯瑞G5生死戰缺陣

3哈利伯頓轟31分　溜馬挺進東冠

4里夫斯被點名「肯定被湖人交易」

5霖霖私密照外流　球星林庭謙聲明自清

最新新聞

1莊陳仲敖搭林家正失5分奪勝

2林威助、郭泓志經典賽　3名將助陣

3球王辛納晉級羅馬大師賽8強

4哈利伯頓轟31分　溜馬挺進東冠

5道奇再傳投手傷情？佐佐木朗希右臂不適

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

不可色色！李珠珢場邊調皮　掀起李雅英裙子秒遭反擊XD

【莎呦娜拉～】 #籃籃 義氣球場探班好友 #李多慧 ！

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「金孫」古林睿煬旅日不捨　 阿嬤曝祖孫日常：我叫他歐里桑

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366