愛犬Decoy兩歲了！大谷翔平頒「MVD獎牌」慶生　療癒坐姿萌翻球迷

▲大谷翔平愛犬Decoy兩歲慶生。（圖／截自大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平寵狗再添新高度！他於14日（台灣時間）在個人社群平台替愛犬「Decoy」慶祝2歲生日，不僅布置花束與氣球，還特別準備了獨一無二的「MVD獎牌」，巧妙致敬自己獲得的國聯MVP榮耀，也讓粉絲直呼「太有愛！」

從大谷分享的照片中可見，Decoy坐在花束與「2」字金色氣球前，乖巧模樣融化粉絲；更吸睛的是畫面中一面寫著「NATIONAL LEAGUE MOST VALUABLE DOG（國聯最有價值狗狗）」的小獎牌，造型幾乎與大谷MVP時所獲獎座一致。

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這份「專屬MVD榮耀」立刻引發日本與全球球迷熱議，社群平台上紛紛留言：「這真的是最可愛的MVD」、「翔平連狗都寵成冠軍級」、「早上起床就被療癒了」。

大谷自從加入道奇後便多次在社群中曬出Decoy的日常互動，這位「狗狗巨星」也早已成為球迷關注焦點。這場精心安排的生日儀式，不僅展現大谷翔平私下溫柔的一面，也再度讓外界見識到他對家人、對寵物的深情與細膩。

值得一提的是，在替Decoy慶生的同一天，大谷也以「第一棒、指定打擊」身份出戰運動家，繼續在場上拚戰，展現超級球星的全方位魅力。

▲大谷翔平愛犬Decoy兩歲慶生。（圖／截自大谷翔平IG）