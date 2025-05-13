吉力吉撈滿貫＋李凱威4打點！味全9:3兄弟　羅戈仍悲情吞敗

▲鋼龍 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍主場迎戰中信兄弟， 吉力吉撈．鞏冠7局炸裂滿貫砲，本季第2轟出爐，率隊單局灌進5分奠定勝基，李凱威3安猛打賞包辦4分打點，龍隊終場9比3擊敗兄弟，近期取得4連勝。 羅戈主投6局僅失3分責失，依舊等不到援護，悲情吞敗。

龍隊首局就靠李凱威適時安打，先馳得點。5局上，陳俊秀適時安打追平比數。

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5局下，張政禹、李凱威廉2支二壘長打串連，要回領先。

鋼龍前6局投完僅失1分，7局續投三振首名打者高宇杰之後，被宋晟睿擊出安打，龍隊喊出暫停。

暫停過後，鋼龍繼續留在投手丘上，並成功讓岳政華擊出雙殺打，瓦解對手攻勢。

7局下，羅戈續投卻控球不穩，四壞球保送蔣少宏之後，又對郭天信投出觸身球保送，兄弟決定換投，陳冠穎登板，對張政禹製造滾地球，但一壘手發生失誤，讓龍隊再跑回1分。

李凱威觸擊強迫取分，三壘跑者趁傳回本壘，不過投手傳本壘成功觸殺，味全提出挑戰仍維持原判。

劉基鴻追加安打，龍隊攻佔滿壘，下一棒吉力吉撈．鞏冠一棒把球扛出左外野大牆，生涯第5發滿貫轟出爐。

羅戈7局留下一二壘有人退場，主投6局被敲6安，投出2次四壞球保送、1次觸身球保送，飆出8次三振，失4分、3分責失，打線未獲支援、牛棚失守的情況下，悲情吞下本季第3敗，今年至今出賽5場，一勝難求。

鋼龍主投7局被敲8安，也投出8次三振，沒有任何保送，僅失1分，奪本季第4勝。林子昱8局接手，僅用8球讓兄弟3上3下。

8局下，陳琥登板，蔣少宏本場第2次挨球吻，郭天信再敲二壘長打，攻佔二三壘有人，李凱威適時安打再添2分，個人今晚3安猛打賞，包辦4分打點，獲選單場MVP。

9局上，兄弟最後攻勢，張仁瑋代打擊出2分砲，生涯首轟出爐，李超2出局後被宋晟睿擊出本場第3安，但及時凍結跑者，對許庭綸製造滾地球出局。

▲吉力吉撈鞏冠 。（圖／味全龍提供）