郭泰源讚古林控球更穩　聊到自身神獸紀錄秒回：哇賽！廉價勞工

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／新北報導

古林睿煬11日在日職投出98球「麥達克斯（Maddux）式完封」，成為台灣史上第3位達成此成就的投手。首位達成者為1988年的郭泰源。對此，郭泰源透露他有觀看古林的完封勝賽事，並對古林未來在日職的發展充滿期待。談及自己當年92場完投勝、24場完封勝的「神獸級」紀錄，他則幽默地笑說：「哇賽！廉價勞工喔！」

以台灣出身投手來說，古林是繼1988年4月23日西武隊郭泰源對近鐵（86球）、2011年8月17日中日隊陳偉殷對巨人（96球）之後，第3位以百球內完封勝的台灣投手。

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郭泰源表示：「那場比賽有看到一半，他投得不錯啊！本來他的球質就很好，現在控球也變得更穩定，應該沒什麼問題。隨著對手了解他、進行情蒐與研究後，古林也必須持續克服這些挑戰。」

談起生涯24場完封勝，郭泰源坦言：「完封是結果，上場只會想著怎麼幫球隊贏球，能否完封是後話。」當被問到是否記得自己完投與完封的場次時，他笑說：「不知道耶！有這麼多喔！哇賽！廉價勞工喔！」

面對現今投手使用趨勢與當年的不同，他也表示：「現在要完投都很少了，時代不一樣了，現在差不多100球就會被換下來，以前我們投球時沒在看用球數，教練基本上也不太會中途換投。那個時代的先發投手，8局、9局是很常見的事，不論輸贏都會投到底。」

郭泰源也有關注古林的日職初登板，「從電視上看，控球已經有進步，第一場應該是太緊張了，過了那一關之後，後面表現也會更穩定。」

古林目前因火腿隊的輪值安排已被降至二軍，最快預計5月22日重返一軍。對此，郭泰源指出：「先發投手休息太久也不是好事，調整上會比較困難。但如果球隊有自己的節奏與規劃，多休幾天也無妨。」