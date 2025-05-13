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鋒總談曾峻岳定位不變　點名「沒廖任磊、李吳永勤問題會更大」

▲▼中職曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

▲曾峻岳。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將近期正面臨連敗考驗，終結者曾峻岳的出賽調度引發外界討論，對此總教練陳金鋒強調，不會變動他的角色定位。此外，本季兩位牛棚新戰力廖任磊與李吳永勤出賽量居全隊本土投手前兩名，鋒總也坦言：「如果沒有他們，球隊的問題會更大。」

關於張育成的肩傷恢復情況，鋒總說：「他目前還在打T座練習，尚未安排實戰出賽，離正常練習狀況還有一段距離。」
而辛元旭則因肩關節唇手術後仍無法傳球，目前在二軍也僅能以指定打擊身份出賽。鋒總指出：「他還是以觀察身體為主，如果升上一軍也只能擔任DH。不過目前球隊守備也需要人手，有些球員還有身體狀況，無法單純考慮讓他只打不守。多一個攻擊名額就會少一個守備名額，這部分必須權衡調整。」

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對於曾峻岳的出賽節奏，鋒總進一步解釋：「如果比賽差5分再讓他登板，也不符合能力範圍，這是團體運作比賽。不會因為現在狀況，而變動他的定位。當然有時候他自己有提出登板調整，才會有相關討論。」

至於牛棚調度，鋒總點名廖任磊（出賽14場）與李吳永勤（出賽13場）出賽量為本土投手中最高。他表示：「單看帳面數據來評價他們的貢獻並不公平，如果沒有他們，球隊情況會更糟。現在有許多投手仍在傷兵名單上，我們很多時候仰賴他們撐場。雖然他們在前東家不像現在這麼頻繁登板，但現在是沒有辦法的時間點。」

關鍵字： 棒球富邦悍將牛棚曾峻岳張育成

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