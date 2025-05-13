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不是大谷翔平！弗里曼打擊率5成、貢獻12打點奪單周MVP

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間5月12日（台灣時間13日）公布單周最有價值球員（MVP），道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）獲選為國聯單周MVP，這是他自2023年8月6日以來、生涯第10次獲此殊榮。

弗里曼7場比賽中28打數敲出14安，打擊率高達5成，貢獻3轟、12分打點，出壘率同為5成，長打率達1.000，整體OPS高達1.500。

大谷翔平也入圍候選，同樣打出亮眼成績，合計30打數11安、打擊率0.367、4轟、10打點、9得分、1盜壘，OPS達1.390，但仍略遜一籌，與MVP擦肩而過。

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▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，根據外媒報導，弗里曼打擊率達0.376，預計在5月14日可達規定打席，有望空降國聯打擊王榜首，也可能成為大谷爭奪年度MVP的勁敵。

美聯方面，紅襪隊內野手迪佛斯（Rafael Devers）獲選為單周MVP，這是他生涯第3次獲獎。他本週21打數10安、打擊率0.476、貢獻2轟與8打點，OPS為1.387。

關鍵字： MLBMVP道奇隊紅襪隊棒球

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