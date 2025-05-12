運動雲

>

U12世界盃賽程出爐！台灣預賽強碰日本　國內選拔賽524開戰

▲華南金控盃少棒、青少棒開賽記者會。（圖／中華棒協提供）

▲華南金控盃少棒、青少棒開賽記者會。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

一年一度的基層棒球盛事「華南金控盃全國少棒與青少棒錦標賽」即將於5月下旬熱血開打。少棒組賽事將於5月24日至31日在台北市青年公園與新生公園棒球場舉行，共有來自全國18支隊伍參賽。冠軍獲得U12中華隊組訓權，WBSC宣布分組名單，預賽就會遇到日本、古巴等勁敵。

華南金控盃青少棒賽事則創下歷年新高，吸引21支隊伍參戰，預定於5月30日至6月8日於新北三重棒球場及桃園青埔運動公園進行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事不僅攸關全國榮譽，還將遴選中華代表隊選手，出征明年在台南舉辦的「2025第8屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽」與「2025第12屆BFA亞洲青少棒錦標賽」，重要性不言而喻。

U12世界盃將於7月25日至8月2日在台南亞太少棒球場開戰，WBSC12日公布分組名單及賽程，台灣與澳洲、古巴、德國、日本、墨西哥分在A組。C組則有捷克、多明尼加、韓國、巴拿馬、南非及美國。

中華棒協與主辦單位華南金控今（12日）於華南銀行總行大樓舉辦賽前記者會，由中華棒協副理事長林華韋、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、華南金控總經理李耀卿等高層代表出席，與選手代表共同為賽事揭開序幕。

董事長陳芬蘭致詞時指出：「棒球是國人最關注的運動之一。自96年起，華南金控便持續投入推廣基層棒球，從贊助錦標賽、舉辦棒球營、捐贈器材至偏鄉學校，到近年力挺社區棒球，目的就是希望為台灣棒球扎根、培育更多優秀選手。」

記者會現場也驚喜邀請到今年世界盃少棒錦標賽的全新宣傳大使——Sonic音速小子現身站台，為小球員加油打氣，炒熱氣氛。活動中同時公布參賽隊伍名單，並搶先曝光多款賽事限定商品，號召全台球迷一起為小將們加油。

為了讓無法到場的觀眾也能一同參與，本屆賽事也安排電視與網路直播。少棒組賽事轉播將於5月30日至31日播出，青少棒賽事則於6月7日至8日登場。收看平台包含緯來電視網、東森電視台、愛爾達體育台、中華電信MOD、Hami Video、公視+、GetWin Sport（YouTube、Twitch）等。

▲U12世界盃賽程。（圖／WBSC）

▲U12世界盃賽程。（圖／WBSC）

關鍵字： 少棒青少棒華南金控盃U12棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

古林睿煬降二軍調整　火腿輪值太豪華投教有甜蜜煩惱　

古林睿煬降二軍調整　火腿輪值太豪華投教有甜蜜煩惱　

古林睿煬完封勝後遭抹消登錄　最快22日重返一軍先發

古林睿煬完封勝後遭抹消登錄　最快22日重返一軍先發

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭

「粉紅大谷」超可愛！母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭

快訊／溜馬狂勝20分3比1聽牌　東區霸主騎士被打趴還傷了一哥

快訊／溜馬狂勝20分3比1聽牌　東區霸主騎士被打趴還傷了一哥

大谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋：連Decoy都沒忘

大谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋：連Decoy都沒忘

【話題直接終結】老公分享朋友八卦！　被老婆細問卻「什麼都不知道」

熱門新聞

0比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭　老闆：表現令人無法接受

古林睿煬降二軍調整　火腿輪值太豪華投教有甜蜜煩惱　

古林睿煬完封勝後遭抹消登錄　最快22日重返一軍先發

「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後搞笑致歉　曝前搭檔場邊用心加持

遭古林睿煬98球完封　樂天監督嘆：他的球質很強，再這樣不行！

溜馬重要替補「搞事」害到自己？引爆衝突上場不到1分鐘被驅逐

讀者回應

﻿

熱門新聞

10比21慘敗後洛磯開除隊史最多勝教頭

2古林睿煬剛「麥達克斯式完封」　

3古林睿煬完封勝後遭抹消登錄

4「抱歉，李洋」王齊麟奪冠後致歉

5遭古林完封　樂天監督讚球質很強

最新新聞

1U12世界盃分組出爐台灣強碰日本

2陳敏賜雙響砲白搭！台電進冠軍戰

3蔡其昌點名鼓勵悍將雙將：懂的就懂

4備戰經典賽！後勤擴編3位包含有名的教練

5陳傑憲看古林完封激讚：他是台灣之光

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366