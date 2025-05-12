U12世界盃賽程出爐！台灣預賽強碰日本　國內選拔賽524開戰

▲華南金控盃少棒、青少棒開賽記者會。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

一年一度的基層棒球盛事「華南金控盃全國少棒與青少棒錦標賽」即將於5月下旬熱血開打。少棒組賽事將於5月24日至31日在台北市青年公園與新生公園棒球場舉行，共有來自全國18支隊伍參賽。冠軍獲得U12中華隊組訓權，WBSC宣布分組名單，預賽就會遇到日本、古巴等勁敵。

華南金控盃青少棒賽事則創下歷年新高，吸引21支隊伍參戰，預定於5月30日至6月8日於新北三重棒球場及桃園青埔運動公園進行。

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本屆賽事不僅攸關全國榮譽，還將遴選中華代表隊選手，出征明年在台南舉辦的「2025第8屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽」與「2025第12屆BFA亞洲青少棒錦標賽」，重要性不言而喻。

U12世界盃將於7月25日至8月2日在台南亞太少棒球場開戰，WBSC12日公布分組名單及賽程，台灣與澳洲、古巴、德國、日本、墨西哥分在A組。C組則有捷克、多明尼加、韓國、巴拿馬、南非及美國。

中華棒協與主辦單位華南金控今（12日）於華南銀行總行大樓舉辦賽前記者會，由中華棒協副理事長林華韋、華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、華南金控總經理李耀卿等高層代表出席，與選手代表共同為賽事揭開序幕。

董事長陳芬蘭致詞時指出：「棒球是國人最關注的運動之一。自96年起，華南金控便持續投入推廣基層棒球，從贊助錦標賽、舉辦棒球營、捐贈器材至偏鄉學校，到近年力挺社區棒球，目的就是希望為台灣棒球扎根、培育更多優秀選手。」

記者會現場也驚喜邀請到今年世界盃少棒錦標賽的全新宣傳大使——Sonic音速小子現身站台，為小球員加油打氣，炒熱氣氛。活動中同時公布參賽隊伍名單，並搶先曝光多款賽事限定商品，號召全台球迷一起為小將們加油。

為了讓無法到場的觀眾也能一同參與，本屆賽事也安排電視與網路直播。少棒組賽事轉播將於5月30日至31日播出，青少棒賽事則於6月7日至8日登場。收看平台包含緯來電視網、東森電視台、愛爾達體育台、中華電信MOD、Hami Video、公視+、GetWin Sport（YouTube、Twitch）等。

▲U12世界盃賽程。（圖／WBSC）