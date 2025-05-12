備戰經典賽！後勤擴編3位包含有名的教練　蔡其昌7月親赴美

▲蔡其昌會長。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒聯盟全力備戰明年經典賽，預計擴大情蒐與後勤陣容。聯盟會長蔡其昌透露，將有3位後勤與情蒐加入中華隊團隊，他本人也規劃於7月親赴美國，親自邀請旅外球員披上國家戰袍。

中華隊日前宣布由曾豪駒繼續擔任總教練，針對後勤支援部分，蔡其昌表示：「豪駒總教練這段時間比較忙，因此會邀請3位資深教練協助情蒐與整體規劃，擴大團隊編制並借重他們的專業經驗，希望集結更多力量與資源。」

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他補充指出：「這3位教練都曾是優秀選手，其中一位是很有名的教練。目前已與三人談妥，都有親自聯繫過，僅剩部分細節需處理。他們未來將在旅美、旅日球員部分給予協助。」先前已經曝光過其中一人是陳偉殷，蔡其昌說，「就是大家知道的那樣。」至於其他人選還推測有富邦悍將副領隊林威助。

針對招募旅外球員方面，蔡其昌透露：「我規劃7月親自赴美一趟，不論是美國或日本，都希望能以行動展現誠意，邀請優秀選手加入國家隊。這是一種態度，也是一份誠意，我們會盡最大努力來完成。」

他也補充，相關出訪經費已妥善規劃，並特別感謝球迷的支持，「不論是訂閱雜誌、購買商品，都讓聯盟有更好的營收，支持我們做更多事情。」