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4比3擊退死敵皇馬　巴塞隆納今年4度交手達成「通殺」！

▲拉菲尼亞（Raphael Belloli）梅開二度，助巴塞隆納4比3擊退皇馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉菲尼亞（Raphael Belloli）梅開二度，助巴塞隆納4比3擊退皇馬。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間12日凌晨西甲迎來關鍵焦點戰，榜首巴塞隆納主場交手排名第2的皇家馬德里，巴塞隆納靠著拉菲尼亞（Raphael Belloli）上演梅開二度的帶動下，早早擺脫0比2落後的險境，最終就以4比3勝出，贏得本季西甲最關鍵的國家德比，巴塞隆納距離聯賽冠軍僅一步之遙。

開賽第5分鐘巴塞隆納門將什傑斯尼（Wojciech Szczęsny）在禁區內放倒皇馬明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）送出點球，姆巴配親自操刀命中，皇馬1比0先馳得點；第14分鐘客隊攻勢再起，皇馬在一波防守反擊中維尼修斯（Vinicius Junior）持球助攻姆巴佩再下一城，皇馬將領先優勢擴大至2比0。

落後2球的巴塞隆納並沒有自亂陣腳，第19分鐘奧爾默（Dani Olmo）開出角球，加西亞（Eric García）頭槌破門，巴塞隆納追回1球；第32分鐘亞馬爾（Lamine Yamal）於禁區右側大角度射出一記漂亮的弧線球，球直接越過皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）飛入遠角，巴塞隆納2比2扳平比分。

第34分鐘，皇馬姆巴佩在中場出現失誤，巴塞隆納奪回球權後拉菲尼亞迅速發動反擊並射門得手，助隊3比2反超比分；第45分鐘皇馬隊長巴斯克斯（Lucas Vázquez）犯下致命失誤，拉菲尼亞與托雷斯（Ferran Torres）打出精妙配合後再度進球上演梅開二度，巴塞隆納將計分板上的領先優勢改寫至4比2。

隨著比賽持續進行，皇馬逐漸找回狀態並於第70分鐘發起快速反擊，維尼修斯右路推進後助攻姆巴佩完成帽子戲法，皇馬將比分追成3比4，無奈這仍不足以挽回頹勢，巴塞隆納最終4比3勝出，距離聯賽冠軍僅一步之遙。

這場比賽是巴塞隆納本賽季第六次逆轉勝，此外巴塞隆納今天達成史上首次在一個賽季中贏下全部國家德比，2024至25賽季以完美的四連勝作結（伯納烏4比0大勝、西班牙超級盃決賽5比2取勝、國王盃決賽3比2以及這場的4比3）。

「這支球隊的心態真的太不可思議了，我們有能力從0比2落後中反撲，即使在米蘭失利後仍能反彈，當你來到巴塞隆納這樣的俱樂部，你必須立下目標，因為你永遠需要贏得冠軍，」主帥弗利克（Hansi Flick）賽後高興表示，「我們還沒完成任務，我們在防守上需要更穩定一些，但每三天一場比賽，訓練真的很困難。」

「今天這場勝利當然非常重要，」亞馬爾賽後表示，「在歐冠出局後有這場比賽，真的很棒，我想那場比賽已經被遺忘了。」

「經歷苦戰才能讓人變得更強，也會教會我們改正錯誤，除了那些進球外，他們其實沒有創造什麼明確的機會，」亞馬爾最後說，「今天的勝利非常關鍵，讓我們更接近聯賽冠軍，我們感到非常高興。」

關鍵字： 足球西甲巴塞隆納皇家馬德里

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