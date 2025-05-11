運動雲

>

「投手大谷」牛棚順利提前復出？羅伯斯曝內心戲：我正在克制...

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平正持續進行投手復出調整計畫，11日（台灣時間）賽前於響尾蛇主場進行牛棚練投，這是開季以來第10次牛棚練習。由於道奇先發輪值拉警報，外界討論大谷翔平提早復出的可能性，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）表示盡力克制這種衝動，持續穩定方式前進。

大谷先投出20球後，模擬局間休息，進行約5分鐘間隔，之後再投15球，總計35球，追平本季個人牛棚練投最多球數。內容包括直球、二縫線、卡特球與指叉球等球種，其中最後5球以有跑者情境的姿勢進行投球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、總管戈姆斯（Brandon Gomes）及投手教練普萊爾（Mark Prior）均在現場觀察整體狀況。羅伯斯對練習成效表示肯定，「今天他表現得非常好，目前下一步尚未決定，但是一個不錯的日子。」他也強調，「上下」投球練習的重要性在於模擬比賽局間休息情境，觀察投手經過間隔後的反應，是調整中不可或缺的步驟。

儘管大谷狀態穩定、進展順利，羅伯斯仍強調球隊維持一貫審慎態度，不會貿然加快進度。「當看到他投球時，會讓人產生『希望他現在就能幫上忙』的衝動，但我們正在盡力克制情緒，持續採取穩健方式推進。」

大谷目前復健進度漸入佳境，球團仍依原定節奏觀察他身體反應，後續是否安排實戰模擬、復出時間表仍未有具體時程。

關鍵字： 大谷翔平道奇投手復出牛棚

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

大谷翔平代言收入曝光　經紀人巴雷洛揭露驚人金額

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

搭林辰勳非常順！徐若熙笑談招牌武器藏5局：單純不想給人家看

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

林益全出書再提「801旅」事件　葉君璋坦言：如果當初更成熟...

賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

賈吉單場雙響砲！距隊史傳奇僅差2場　打擊五項數據霸榜

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

熱門新聞

不斷更新／古林睿煬5.2局完全比賽破功　仍是6局無失分好投

古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

徐若熙飆速156！道奇等國外球探緊盯　先發6.2局無失分

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

快訊／勇士G3末節遭逆轉！巴特勒空砍33分　灰狼2比1領先

大谷翔平連8戰安打登OPS榜首　道奇第3度遭完封陷分區龍頭危機

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／古林睿煬5.2局無安打遭破功　仍是無失分好投

2火腿輪值豪華有甜蜜煩惱　金村尚真完投勝竟遭2度下放

3道奇緊盯　徐若熙6.2局無失分最速156

4「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評

5勇士G3末節遭逆轉！灰狼2比1領先

最新新聞

1林立守備需時間　古久保看鞏冠再見安

2巴特勒身後擁吻情侶搶鏡引熱議

3不斷更新／古林睿煬5.2局無安打遭破功　仍是無失分好投

4勇士「挑戰失敗」成G3轉捩點

5Jung兄弟MLB首度對決　場上玩井字棋

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366