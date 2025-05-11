「投手大谷」牛棚順利提前復出？羅伯斯曝內心戲：我正在克制...

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平正持續進行投手復出調整計畫，11日（台灣時間）賽前於響尾蛇主場進行牛棚練投，這是開季以來第10次牛棚練習。由於道奇先發輪值拉警報，外界討論大谷翔平提早復出的可能性，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）表示盡力克制這種衝動，持續穩定方式前進。

大谷先投出20球後，模擬局間休息，進行約5分鐘間隔，之後再投15球，總計35球，追平本季個人牛棚練投最多球數。內容包括直球、二縫線、卡特球與指叉球等球種，其中最後5球以有跑者情境的姿勢進行投球。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、總管戈姆斯（Brandon Gomes）及投手教練普萊爾（Mark Prior）均在現場觀察整體狀況。羅伯斯對練習成效表示肯定，「今天他表現得非常好，目前下一步尚未決定，但是一個不錯的日子。」他也強調，「上下」投球練習的重要性在於模擬比賽局間休息情境，觀察投手經過間隔後的反應，是調整中不可或缺的步驟。

儘管大谷狀態穩定、進展順利，羅伯斯仍強調球隊維持一貫審慎態度，不會貿然加快進度。「當看到他投球時，會讓人產生『希望他現在就能幫上忙』的衝動，但我們正在盡力克制情緒，持續採取穩健方式推進。」

大谷目前復健進度漸入佳境，球團仍依原定節奏觀察他身體反應，後續是否安排實戰模擬、復出時間表仍未有具體時程。