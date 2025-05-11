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古林今先發！火腿輪值豪華投教苦笑　金村尚真完投勝竟遭2度下放

▲▼ 古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊24歲右投金村尚真9日在主場對樂天投出9局僅失1分的完投勝，拿下本季第3勝，隔天卻隨即被球隊登出一軍名單，為本季第2度「投完抹消」。球隊能果斷調整陣容，與包含今天將扛先發的台灣投手古林睿煬在內，大家都表現穩定、戰力充足有關。

金村成為自2007年達比修有以來，首位火腿投手以連續3場完投（含完封）達成開季第1勝到第3勝的紀錄。即便如此，球隊仍決定調整他的出賽節奏。負責一軍投手調度的加藤武治投手教練苦笑道：「唉，要怎麼安排輪值才好呢……」顯示目前可用的先發戰力之多。

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火腿至9日止已有8名先發投手出賽，且皆拿下勝投。開季輪值（包含金村、加藤貴之、范赫伊堤、伊藤大海、北山亘基、山崎福也）之外，古林睿煬與達孝太也繳出成績。由於賽程安排寬鬆，目前僅伊藤大海維持中6日出賽，其餘投手輪番調整。加藤與山崎也曾有一次「投完即抹消」，確保中後段賽季體能儲備。

此外，細野晴希9日升上一軍，預計將於13日與歐力士三連戰中擔任先發。為了讓出登錄名額，金村因此再度被抹消。
監督新庄剛也表示：「金村本季出賽是好壞交錯，這次剛好是『好』的一場，那就乾脆跳過下一場可能的『壞』，讓他持續調整到好的狀態。」球團選擇在戰力充足的情況下，安排金村重新調整。

教練團也強調選拔原則為「不論資歷，狀況好、能贏球的投手就上」，加藤教練表示：「現在輪值沒有人可以鬆懈，這樣的良性競爭也能激發團隊表現。」

隨著接下來六連戰次數逐漸增多，若細野順利繳出成績，火腿隊的先發戰力將更加厚實，對於接下來賽季中段的關鍵戰役，有望成為重要優勢。

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