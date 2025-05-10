大谷翔平9局上炸裂3分砲！本季第12轟　道奇14比11勝響尾蛇

SHOHEI OHTANI, YOU ARE UNREAL. pic.twitter.com/S4jfoRhVV8 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 10, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊的大谷翔平今對響尾蛇之戰，以「第一棒、指定打擊」的身份先發上場。在9局上第6打席，擊出超前比分的本季第12支全壘打，且是發重傷害3分砲。道奇終場14比11勝響尾蛇。

響尾蛇的先發投手是總計86勝的老將左投羅德里奎茲 （Eduardo Rodríguez）。大谷翔平第一局首次打席中，在球數2-1時揮擊進壘過甜的滑球，打出擊中中外野牆的二壘安打。該球飛行距離為423英尺（約129公尺），與前一晚所擊出的第11轟（426英尺，約130公尺）幾乎相同，但此次未能越過中外野黃色全壘打線，打到牆面後彈回場內。

儘管如此，他仍創造出一出局一三壘有人得分機會，並靠著第四棒佛里曼（Freddie Freeman）的高飛犧牲打回到本壘，為道奇先馳得點。

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在被逆轉後的2局上半，大谷在兩出局一壘有人的情況下進入第二打席，球數0-1時打回左中間的適時二壘安打，追平比數。這是從前一場比賽最後一個打席開始連續第三個打席擊出長打。

隨後的第三局上半，道奇隊靠帕赫斯（Andy Pages）的兩分適時打等攻下4分，大谷在無人出局滿壘的情況下迎來第三打席，球數2-2時面對偏中間的變速球，被破壞節奏揮空遭三振。

5局上半，道奇仍握有4分領先，大谷在兩出局無人壘的情況下面對第二任右投梅納（Cristian Mena.），在滿球數後被內角滑球再次三振，連續2打席吞K。

之後，道奇隊遭響尾蛇逆轉。8局上半，大谷在追1分的情況下面對第四任右投米勒（ Shelby Miller），雖然纏鬥成滿球數，最後仍被外角指叉球擊成右外野平飛出局。

進入第九局上半，道奇以落後3分開局，但連續3支適時安打追平比數。在一出局一、二壘有人的好機會中，大谷迎來第6次打席。面對第六任側投右投湯普森，在被逼到球數1-2時，猛然揮擊內角低的指叉球，打出確信的全壘打，將球轟進右外野看台，一棒扭轉戰局。

洛杉磯道奇隊投手佐佐木朗希今天在客場對戰亞利桑那響尾蛇主投4局被打5支安打，挨2發全壘打，無三振，失掉5分皆為責失。

這是佐佐木職業生涯首次休5日後登板。首局面對第二棒馬提（Ketel Marte）便被擊出右外野大號全壘打，先丟1分。接著在兩出局後，又被第四棒喬奈勒（Joshua Naylor）敲出右中間二壘安打，隨後遭蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）轟出兩分砲，首局共失3分。

儘管第2、3局順利守住，但第4局又被蘇亞雷斯敲出二壘打，接著在內野滾地球時再失1分。第5局面對首名打者馬提，雖一度取得2好球領先，但控球不穩、指叉球失準，最後投出保送後被換下場。

佐佐木朗希本場比賽最快球速為97.5英里（約156.9公里），首次在大聯盟未能投出任何三振，防禦率也上升至4.72，在隊友火力相挺下，最終無關勝敗。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）