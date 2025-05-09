天才控衛游艾喆確定下季留日本職籃！滋賀湖泊公布續約消息

▲天才控衛游艾喆下季確定續留日本職籃B.League滋賀湖泊。（圖／翻攝自IG／shigalakes）

記者游郁香／綜合報導

曾帶領政治大學在UBA大專籃球聯賽4連霸的天才控衛游艾喆，去年畢業後選擇赴日發展，加盟日本職籃B.League滋賀湖泊，儘管球隊戰績墊底，但他菜鳥季展現的潛力與認真態度獲得球團肯定，滋賀湖泊今（9）日宣布9位球員下季續留陣中，游艾喆就是其中之一。

本季為滋賀升上B1後的首個賽季，最終以8勝51敗在西區墊底，球團昨日宣布得分王莫塔姆（Brock Motum）等主力洋將離隊，今日則公開9位選手續留的消息。除了已簽下複數年合約的岡田泰希、西田陽成、常田耕平、大庭圭太郎與長谷川比源外，球隊也宣布與游艾喆、野本大智、田原隆德與江原信太朗完成續約。

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▲游艾喆加盟滋賀湖泊，赴日首季至今成長獲得球團肯定。（圖／Baller 籃球誌提供）

現年23歲、身高183公分的游艾喆，去年大學畢業後選擇挑戰日本職籃舞台，與滋賀湖泊簽下1年合約，薪資比照洋將等級。他菜鳥季共出賽52場，其中34場先發，是球隊重要的後場戰力，場均能得5.1分、3.4助攻和2.4籃板，整體命中率43.9%、三分命中率25.0%，他季初對橫濱海盜之戰曾有單場20分的精彩表現。

滋賀湖泊會長中山太在今年3月受訪時就曾給游艾喆好評，「我認為游艾喆每個階段的成長是肉眼可見，我也很期待看見他能成長到何等地步，我非常看好游艾喆，也非常期待他下個賽季能持續為滋賀湖泊效力。」

滋賀湖泊今日宣布雙方已完成續約，游艾喆確定2025-26賽季留隊效力，對此他表示，「非常感謝能有機會繼續為滋賀湖隊奮戰。從第一年開始，我就真切感受到整個球團以及所有球迷的熱情與支持。未來我也會全力以赴，幫助球隊贏得更多勝利。」

▲游艾喆感謝球團與球迷支持，強調將繼續為球隊全力以赴。（圖／Baller 籃球誌提供）