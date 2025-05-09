柯瑞G7狂跑3.2公里後拉傷　柯爾：知道高強度出賽負擔但沒選擇

▲柯瑞在與火箭G7狂跑1.99英里創生涯單場移動紀錄，48小時後卻拉傷腿筋。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

從未因腿筋傷勢缺席過比賽的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry），卻在西區準決賽首戰拉傷了左腿筋，他的傷勢是否與首輪沉重的體能負荷有關，成為討論焦點，他G7整場跑動距離達1.99英里（約3.2公里），創下個人新高，主帥柯爾（Steve Kerr）坦言，高強度長時間出賽確實會帶來負擔，但為了晉級別無選擇。

《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，柯瑞在與火箭G7的比賽中，移動總距離達1.99英里（約3.2公里），「自從我們開始追蹤這項數據以來，我不確定，大概有十年了？那是他在單場比賽中跑得最多的一次。」

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這位37歲的三分之神在那場硬仗中繳出10籃板、7助攻、2火鍋、2抄截的全面數據，帶領球隊成功晉級。然而短短48小時後，柯瑞在與灰狼G1上半場突然拉傷腿筋退場，生涯首度傳出腿筋問題。溫德霍斯特直言，「我不是醫學專家，也不敢說這兩者有直接關聯，但我認為這個事實可能值得注意。」

▲勇士天王柯瑞次輪G1傷退，回到休息室後沮喪落淚。（圖／達志影像／美聯社）

G7那一戰，柯瑞遭到火箭年輕前鋒湯普森（Amen Thompson）全場緊逼，22歲的湯普森是全聯盟運動能力最出色的球員之一，他本人也在該戰中拉傷小腿。

柯瑞搶七鏖戰了46分鐘，高居全場之冠，整個系列賽他場均上場38.3分鐘，遠高於例行賽的32.2分鐘。談到愛徒的傷勢時，主帥柯爾無奈表示，「如果你想要晉級，那你會怎麼做？讓柯瑞只打32分鐘然後輸掉比賽嗎？你必須做該做的事才能晉級，但同時也清楚知道高強度出賽會造成負擔。」

「毫無疑問，跟火箭打到第7戰，那輪系列賽的對抗強度，還有柯瑞出賽的高分鐘數，對他造成了影響。但反過來講，你要是讓他打得更少，輸給火箭，大家就會說你為什麼不讓柯瑞多打一點？這其實根本不是什麼兩難的抉擇，而是現實。」柯爾繼續說道。

▲勇士主帥柯爾坦言，打滿七戰與高出場時間確實對柯瑞造成負荷，但這不是兩難而是現實」。（圖／路透）

隨著柯瑞預計至少缺席1週，G2、G3與G4將無法出賽，勇士是否能挺過這段沒有當家天王坐鎮的艱難時期，將成為他們本季能否走得更遠的關鍵。

這是柯瑞自2018年11月內收肌拉傷以來，首次出現軟組織傷勢。目前勇士計畫讓柯瑞留在明尼蘇達，隨隊進行復健，由球隊訓練總監塞勒布里尼（Rick Celebrini）陪同展開復健過程。