潘傑楷封壘動作惹議！陳俊秀：怕對方會受傷　平野也關切

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟昨晚在洲際球場以7比4擊退統一獅隊，不僅中止對手的4連勝，也靠著首局對方接連守備失誤與陳俊秀積極盜壘，奠定勝基。然而，比賽中一度引發爭議的，是獅隊三壘手潘傑楷在陳俊秀盜壘時的封壘動作。兄弟總教練平野惠一賽後直言，大家都不想造成對方受傷，按照規定也不能封壘。

首局，陳俊秀盜上三壘，加上捕手暴傳趁機跑回本壘。不過當時滑上三壘時，潘傑楷左腳橫擺在壘包前，導致他直接撞上對方腿部。

跑回本壘得分的陳俊秀，在回到休息室以前頻望向潘傑楷，表情相當嚴肅。他在賽後表示，其實是怕撞到對方的腳，「如果真的比較出力的話，我怕他會受傷。所以有稍微跟裁判講一下。」

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陳俊秀強調彼此其實都認識，不希望因為比賽造成彼此受傷，「怕他也會受傷啊，比賽的時候，有時候受傷，其實都不好。」

對於這次出其不意的盜壘，陳俊秀坦言，有抓到投手丟球的時間點，「當下就覺得可以跑，但還差一點死耶，很久沒這樣跑了，其實當下滿緊張的。」

平野惠一在攻守交換時，也立刻向主審尤志欽表達關切，他認為潘傑楷的腳部動作有封壘之嫌。「大家都不想要讓別人受傷，那規則就是這樣，不能阻擋。」

他也認為，第一局能夠先搶下分數很重要，「不管是二壘手還是捕手的失誤都滿關鍵的，俊秀盜三壘也是關鍵，棒球真的是一點點的差距，就有可能扭轉整個戰局，真的是一項很恐怖的運動。」

鄭凱文此戰順利擒獅，繳出6局好投僅失1分，奪本季第2勝。談到此戰投球策略，他強調，盡量減少對方長打，「讓他們少上壘。」也感謝第一局隊友就打進分數，「隊友打分數出來，之後每一局都要守起來，當隊友打下分數，投球的心上會比較更有自信一點。」

陳俊秀對鄭凱文表現讚譽有加，「他滿厲害的，每一次準備，都準備很多、準備得很好。 我覺得不管好壞，他都是把他最好的東西、態度放在球場上。」

▲陳俊秀 。（圖／中信兄弟提供）