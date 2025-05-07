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林華韋駁斥傷兵潮和體能教練頻換無關！不看新聞保持判斷力

▲▼富邦悍將中止5連敗。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將苦吞7連敗。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將近期深陷傷兵潮，戰績也陷入低迷，球隊各方面承受不小壓力。對於選手接連倒下的情況，領隊林華韋苦笑稱，自己並非醫生，只能從經驗去觀察判斷，「這種一下這麼多選手受傷確實少見，也很難解釋。」

面對球員頻繁受傷，外界出現各種臆測與批評，甚至有專欄將此情況與體能教練頻繁更換有關。林華韋直言，「我認為沒有關係，我們的體能教練團隊都很專業，不會冒然地操作。當然結果是如此，大家難免會去揣測，但我不覺得兩者之間有直接關聯。」

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除了傷兵問題，近期球隊表現不佳，也引發外界討論與檢討聲浪，部分聲音甚至點名總教練陳金鋒應下台。對此，林華韋態度明確，「目前沒有這樣的想法。」

針對外界的負面聲音與新聞報導，林華韋坦言自己不會刻意去關注，「主要是擔心會影響自己的判斷力。」

「我知道其中也有一些是建設性的意見，但有些不恰當的發言佔了多數，人總是會有情緒，看到難免受到影響。」他補充說，「當然身邊親朋好友若看到比較有建設性的內容，我想也會轉達給我。」

儘管輿論壓力大，林華韋仍正面看待這一切，「其實這些聲音，對環境來說是好事，代表大家關心，如果沒人提出，表示要擔心了。」

關鍵字： 棒球富邦悍將領隊傷兵壓力中職

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