重返WBC封王之地炸本季最速彈！大谷翔平：這是我最喜歡的球場

Shohei Ohtani’s first game in Miami since creating the 50/50 club.



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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊「二刀流巨星」大谷翔平於台灣時間6日客場出戰邁阿密馬林魚，以「第一棒、指定打擊」身份先發出場，全場繳出4打數1安打，包括本季第9轟。他在賽後表示，馬林魚球場正是他最喜歡的球場之一。

大谷翔平此役貢獻2打點、1次四壞球與1次盜壘，幫助球隊以7：4奪勝。這支全壘打擊球初速高達117.9英里（約190公里），為本季大聯盟至今最速一轟。

賽後接受訪問時，大谷特別提到對馬林魚主場LoanDepot Park的「情感」。這座球場不僅是他在2024年創下「50轟50盜」歷史紀錄的見證地，同時也是他帶領日本隊奪下世界棒球經典賽（WBC）冠軍的場地。 他表示，「這是我最喜歡的球場之一，今天又打出一場好比賽，留下很棒的回憶。」

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除了打擊貢獻，大谷也在第3局成功盜壘，連續5個賽季完成雙位數盜壘（生涯第7次）。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

被問到是否特別想在現任馬林魚總教練、去年道奇一壘指導教練麥卡羅（Clayton McCullough）面前展現跑壘，他笑說，「當然有那種『想成功』的念頭，但還是希望在冷靜判斷、確信能成功的情況下出手。」

值得一提的是，道奇韓籍內野手金慧成迎來首次先發，敲出大聯盟生涯首安與首打點。大谷在場上也主動給予祝賀，「對他來說一定是特別的一天，昨天，他的跑壘也很精彩，今天同樣表現很棒。」

擊出本季大聯盟最暴力一轟，大谷謙虛回應，「對手投的球本身就很有力，所以被我擊中的球才會反彈得這麼強，加上角度也理想，應該是這些因素結合的結果。對方是非常優秀的投手，像上次系列賽，我也能打出關鍵一擊，這樣的經驗能幫助我建立自信。」

至於今天的擊球點似乎比往年略提前，大谷表示，擊球點沒有刻意調整，「主要是站位與動作自然形成的結果。如果能從站姿到揮棒都準確地動作，那擊球點自然會落在我想要的位置。我以往很少在這個時期（5月初）狀態這麼好，今天也有好的打席，也有不理想的，但我整體來說正朝好的方向進步。」