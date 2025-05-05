灰狼「蟻人」願望成真！季後賽次輪打勇士　柯瑞：這會是硬仗

In 2023 Anthony Edwards said he wanted to play the Warriors in the playoffs because Draymond Green talks so much trash



Ant got his wish ????



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記者游郁香／綜合報導

近2年季後賽連續淘汰多名「超級巨星」前輩的灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards），次輪將如願對上灣區天王柯瑞（Stephen Curry）領軍的勇士，這將是兩隊史上首度在季後賽交鋒，對此「咖哩大神」坦言，「蟻人」現在充滿自信，預料會是硬仗。

▲柯瑞預告與灰狼的對決將是硬仗，稱讚「蟻人」打得充滿自信。（圖／達志影像／美聯社）

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「蟻人」艾德華茲被點名是NBA未來「門面」，他近2年季後賽連續淘汰偶像杜蘭特（Kevin Durant）、3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）、湖人天王詹姆斯（LeBron James）與「金童」唐西奇（Luka Doncic）。值得一提的是，他2023年曾放話，想在季後賽對上勇士，「因為格林（Draymond Green）太會講垃圾話了！」

▲勇士與灰狼隊史首度季後賽交鋒，將迎來柯瑞與艾德華茲世代對決。（圖／達志影像／美聯社）

在勇士從首輪搶七戰脫穎而出後，艾德華茲也如願以償，將在次輪交手灣區大軍，上演兩隊史上首次的季後賽對決。「蟻人」首輪5戰繳出場均26.8分、8.4籃板和6.2助攻，外帶1.2抄截的全能數據，在決勝節屢屢有關鍵演出。

談到艾德華茲時，柯瑞直言，「他現在打得非常有自信……這會是一場硬仗。他們最近幾個月的狀態火熱，打得很棒。」

兩人是去年巴黎奧運的隊友，「蟻人」曾虧「咖哩大神」直到決賽前3天才到巴黎，因為柯瑞從小組賽到8強賽表現異常低迷，直到最後2場攸關奪金的關鍵戰役才恢復本色。

▲艾德華茲與柯瑞、詹姆斯去年一起幫助美國男籃完成奧運5連霸。（圖／達志影像／美聯社）