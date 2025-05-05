李雅英性感SOLO熱舞炸新莊　悍將輸球嘆可惜甜喊：維持好身體健康

▲李雅英SOLO。（圖／截自李雅英IG）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將周末雖遭統一獅橫掃，但韓國主題週仍讓球迷看得相當過癮。韓援啦啦隊成員南珉貞與李雅英連續兩天帶來精心準備的SOLO表演，熱力四射，成為球場另一亮點。不過悍將戰績連敗，李雅英也忍不住直呼可惜，並向球迷喊話：「我們要維持好身體健康，一起期待下一次的比賽！」

在這場備受矚目的SOLO應援秀中，李雅英以一襲性感又充滿夏日氛圍的造型登場，令人目光難移。她身穿藍白細條紋綁脖短版上衣，展露平坦腰腹與鎖骨線條，搭配高腰黑色熱褲，完美展現纖細身材與修長美腿，造型青春俏麗又不失撩人魅力。

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隨著音樂節奏律動，李雅英臉上洋溢自信微笑，搭配電力十足的眼神與舞台神情，時而撩髮、時而挑眉，每一個動作都展現十足舞台魅力。

演出結束後，李雅英也在IG以中文發文分享心情：「在富邦悍將第一次 solo dance，謝謝給我這個機會！！雖然比賽結果有點可惜，但我們要維持好身體健康，一起期待下一次的比賽、一起加油。謝謝你們的應援，還有我的第一次個人舞台的慶祝花束，我真的很感動！」

南珉禎首次挑戰個人SOLO舞台後，在社群平台分享心情表示，這是她的第一個SOLO舞台，她坦言因為太緊張，前一晚幾乎沒睡好。她也特別感謝Angels的隊友們，為了幫助她紓解壓力，不僅開玩笑逗她開心，也替她加油打氣，甚至協助挑選服裝，還借她皇冠搭配造型。她同時也向一起努力準備演出的舞蹈老師們表達感謝，並對所有稱讚她舞台表現的粉絲們深情告白，「說這是最棒的舞臺的所有人，我愛你們！」