戴培峰傷到手腕休2天　鋒總談池恩齊關鍵失誤：要克服問題

▲戴培峰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將3日在主場以2比7不敵統一獅，不僅投手群未能穩住局面，守備與傷兵狀況也成為球隊隱憂。總教練陳金鋒指出，主戰捕手戴培峰因手腕不適將休養兩天觀察，游擊手池恩齊則再度出現本季類似的守備瑕疵，需要進一步調整。

戴培峰在前一戰因手腕撞擊感到不舒服，前一戰未列入先發名單，整場也未出賽，今日也未參與賽前打擊練習。陳金鋒透露，「他在前天撞到手腕不舒服，會先休兩天看看恢復情況。」

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另外，悍將3局上守備也出現關鍵失誤。當時投手張奕面對首名打者陳重羽被敲二壘打，一出局後林佳緯擊出游擊方向飛球，沒想到游擊手池恩齊卻未能接殺該球，導致悍將丟掉1分。

這並非池恩齊本季首度發生類似守備失誤，4月16日在台南比賽時，他就曾單場發生2次失誤，其中也包括一次高飛球漏接機會。

對於池恩齊的守備問題，陳金鋒表示：「教練團都有一直在幫他加強，也有提醒他站位要更清楚、更明確。接高飛球的移動與接球位置判斷需要再加強，他自己也要去克服，能把練習內容在比賽中表現出來。」就在3日賽後也特別協助池恩齊特守，此戰游擊守備位置由葉子霆擔綱，王勝偉先發守三壘，捕手則是豊暐。

此外，昨役張奕投球時在局間曾由防護員上丘引發關注，陳金鋒說明：「他沒事，只是腳稍微有點抽筋，防護員上去查看是否有狀況。」