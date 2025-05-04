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「棒球太難了」王勝偉41歲與陳鏞基同場開轟　18年回憶湧現

▲力亞士、王勝偉、申皓瑋。（圖／富邦悍將提供）

▲王勝偉。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

悍將41歲資深老將王勝偉3日代打開轟讓球迷相當感動，而且還跟統一獅同齡老將陳鏞基同場開轟。王勝偉坦言回憶湧現，對於目前自己的角色也有一番見解，他表示，「棒球太難了，要逼自己進步。」

「很多在中華隊同隊、在中職同場競爭的回憶湧現。」王勝偉表示，此情況並不多見，「很難知道會代打，畢竟是替補角色，這是非常難得的機會。有朋友截圖給我看，有4場跟他同場開轟，也太強了吧！」2013年、2018年、2019年都曾有過合計4次，他感嘆，「已經18年了！我們都在場上打很久。」

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「不斷學習的心態，還要抱有熱情，棒球太難了。表現好時會覺得簡單，但表現不好時就覺得很困難。」若要談到特別困難的點，他認為，「對手不斷進步，也要逼自己進步，若不這麼做，內部競爭、跟對手競爭，就不會有戰勝的機會。我沒有鬆懈那一刻，只有休季才能靜心休息。」

隨著年紀增長，遇到挑戰不同，王勝偉今年增加守備位置一壘與三壘，他坦言，「不是靠少數經驗就能適應，必須經過失敗才能適應，而且允許犯錯機會越來越少，所以壓力是倍增的，心態要自己調適。」

賽前1400支安打歷程碑，王勝偉感謝悍將球團用心準備，「這個紀錄雖然不少人達成，但每個人背後都有屬於自己的辛酸歷程。」日前他恭賀高國麟500支安打，高國麟回應，「500安打而已。」不過王勝偉認為，不是每個人都能達成，競爭越來越激烈，適時給自己一些鼓勵，才能在棒球這條路上更加堅定信念。

用幽默的心態面對紀錄，王勝偉也笑言，常開玩笑說要挑戰百轟。被問還差幾轟，其實還差41轟，看似很遠，但有目標就會產生讓自己努力的過程，重要的是過程以及渴望的心。

關鍵字： 棒球資深老將王勝偉陳鏞基紀中職

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