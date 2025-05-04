從先發到牛棚！胡智爲首奪救援成功　餅總談3項考量

▲統一獅胡智爲 。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅3日作客富邦悍將，先發投手蒙德茲投完5局，比分拉開至7比1後，吳承諭接手中繼1局，再交給胡智爲後援3局，成功拿下生涯首個救援成功。此一調度引起球迷熱議，獅隊總教練林岳平表示，目前定位他為長中繼角色。

胡智爲本季以先發出賽4場，僅有一場投滿5局但吞敗，至今尚未開張勝場。4月27日他首度以中繼身份登板2局，奪下中繼成功，這場再添救援成功。總教練林岳平指出：「他本來就具備壓制力，但在先發時表現不如預期，因此轉往中繼角色，暫時會以此定位為主。」

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他也進一步說明3大考量：「不論一週賽程是4場或6場，他都會待在牛棚。我們希望善用他目前狀況較好的投球表現，這樣不但能貢獻球隊、幫助他重建自信，第二、也能讓牛棚獲得喘息機會，第三、他自己也很清楚上場時機。」

談到胡智爲先發與後援的表現差異，餅總坦言：「他的先發表現前3局投完後，4局後就像放空城一樣，必須找人掩護他。若他擔任中段投手，對整體調度更順暢。」

針對是否可能採雙先發模式，林岳平表示：「用『假先發』的概念也可行，像是第一人投3局、再由胡智爲投3局，就完成6局任務。他若先發總拿不到勝投，改當中繼反而有機會。像昨天6局讓另一位投手上，7到9局交給他，也能拿到救援點，帳面上有數據。」

目前另一位土投先發選項是郭俊麟，仍在二軍調整中。林岳平說：「郭俊麟進度已拉到60球，應該快回來了，預計再一週進行調整。目前沒有其他本土先發投手選擇，因此暫時會以這種配置為主。」