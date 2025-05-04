柯瑞G7場均32分！2年前轟50分　喊話勇士全隊要有覺悟

▲柯瑞G7數據超神，生涯場均32.6分。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士前一次贏下季後賽系列賽，已是734天前的往事。2023年5月1日，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）在首輪第7戰對國王猛轟50分，創下NBA搶七戰得分紀錄。如今他們再次面臨G7考驗，「咖哩大神」直言球隊得好好開局，維持侵略性、專注細節並拿出殺手本色，「每個人都要有這樣的覺悟。」

勇士在今年首輪對上火箭率先取得3比1聽牌優勢，卻連兩戰失利被逼入搶七，這將是他們自2023年以來再次出戰G7。2年前那一戰，柯瑞在國王主場大爆發砍下50分，他一向是那種當聚光燈最亮時，他總是更加閃耀的球星。

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根據數據統計，柯瑞在生涯搶七戰繳出場均32.6分、6.4籃板、7.0助攻與5.6記三分球的驚人表現，整體命中率47%、三分命中率42%、罰球命中率92%，幾近完美。

▲柯瑞表示勇士搶七戰必須打出好的開局。（圖／路透）

「這48小時，我們得學會控制情緒，」柯瑞說，「不能慌，但要有應變的緊迫感。我們知道敵對的主場氣氛，我們得好好開局，整場48分鐘會很漫長，要維持侵略性、專注細節，這場會是一波波的攻防戰，要享受它、迎接它，拿出殺手本色。每個人都要有這樣的覺悟。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）則表示，「我知道我們的球員已經準備好了，我們相信彼此。」他強調這批核心成員在經驗與應對壓力方面，仍是勇士最大的資產。

▲勇士天王柯瑞前一次打搶七戰飆出50分。（圖／路透）

柯瑞與格林（Draymond Green）在過去5場搶七戰中攜手贏下3場，巴特勒（Jimmy Butler）也擁有4場搶七戰經驗。反觀火箭，僅有4名球員打過G7，其餘皆是初次面對如此壓力。然而，經驗也並非萬靈丹。勇士若真能憑此致勝，G5就不該在休士頓慘輸31分、G6又在主場被逼到搶七。