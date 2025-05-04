哈登遇搶七就手軟？近6年超慘數據曝　賽後未受訪就離場

James Harden earned himself the “Hot Garbage Treatment” for how he shot in the ball in Los Angeles Clippers’ Game 7 LOSS vs. Denver ????????️



???? 7 PTS, 13 AST, 5 REB, 2/8 FGM - 25%, 1/4 3PM, LOSS



Thoughts on his performance in Game 7? ???? pic.twitter.com/1eL1FbPPqv — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

快艇核心大將哈登（James Harden）在首輪G6飆出28分、8助攻，率隊逼出搶七大戰，但他G7再次熄火，雖狂送13助攻，但整場8投2中僅7分進帳，失去了進攻侵略性。根據統計，自2020年以來，他搶七戰場均僅能得13.8分，每一場投籃命中率都低於30%，賽後他未受訪就離開球場。

▲哈登搶七大戰再次手軟，快艇慘遭淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

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快艇今（4）日在G7慘輸給金塊19分，前MVP哈登的表現引來批評，他在這場關鍵戰役中投籃命中率跌到2成5，三分4投1中，整場只拿下7分，與G6上半場就飆出21分「判若兩人」，單場正負值-29，只能看著丹佛在2、3兩節拉開比分，埋葬了快艇的晉級希望，連3年止步首輪。

▲哈登G7與G6表現判若兩人。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，自2020年以來，哈登在搶七戰場均上場41.6分鐘，卻僅有13.8分，投籃命中率27.5%、三分命中率16.7%的慘淡表現。哈登創下生涯在4支不同的球隊（火箭、籃網、七六人、快艇）都曾在G7出局的紀錄，他賽後未接受媒體訪問，直接離開了金塊主場。

不過快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）替哈登說話，「不能只怪主帥魯伊（Tyronn Lue）或哈登，第2節約基奇（Nikola Jokic）下場期間，快艇整隊表現都讓人失望，這是全隊的責任。」