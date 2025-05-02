嘉義8550人近10年新高！魔鷹開轟率台鋼4比3氣走兄弟

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今在嘉義球場作客台鋼雄鷹，內野賽前全數完售，合計進場觀眾8,550人，創下嘉義球場近10年職棒賽事最多觀眾紀錄。台鋼雄鷹票房、戰績雙贏，今晚在魔鷹開轟下，終場4比3勝出。

兄弟首局靠陳俊秀高飛犧牲打先馳得點，張肇元3局擊出安打追平，王博玄高飛犧牲打超前。

兄弟去年首輪指名選手許庭綸於4月29日升上一軍，今天獲得先發機會，鎮守右外野第9棒，首打席吞下三振，5局則從後勁手中擊出個人一軍生涯首安，且是支三壘長打，送回隊長王威晨。

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王威晨5局擊出的安打，也是個人生涯第1010支安打，超越父親王光輝的生涯總安打數。兄弟在社團發文恭喜王威晨，直言隊長將會持續進化，「為個人安打紀錄持續推進」。

兄弟5局靠許庭綸敲安追平後，宋晟睿也擊出超前安。不過台鋼5局下張肇元再度挺身而出，擊出安打再度扳平。魔鷹6局下開轟，要回領先。

黃博多今天先發6局被敲9安，包括1轟，失掉4分責失承擔敗投。後勁先發7局飆出7次三振，失掉3分、2分責失，拿下本季第3勝。林詩翔9局登板關門，守住1分差，防禦率仍是0，奪本季第7次救援成功。

中職本季首度在嘉義球場開打，吸引8,550名觀眾進場，創下近10年來最多進場人數紀錄。上一次嘉義破萬人觀賽，是職棒26年（2015年）5月9日中信兄弟對統一獅，當時共有10,500人進場。

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）