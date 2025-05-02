運動雲

>

嘉義8550人近10年新高！魔鷹開轟率台鋼4比3氣走兄弟

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今在嘉義球場作客台鋼雄鷹，內野賽前全數完售，合計進場觀眾8,550人，創下嘉義球場近10年職棒賽事最多觀眾紀錄。台鋼雄鷹票房、戰績雙贏，今晚在魔鷹開轟下，終場4比3勝出。

兄弟首局靠陳俊秀高飛犧牲打先馳得點，張肇元3局擊出安打追平，王博玄高飛犧牲打超前。

兄弟去年首輪指名選手許庭綸於4月29日升上一軍，今天獲得先發機會，鎮守右外野第9棒，首打席吞下三振，5局則從後勁手中擊出個人一軍生涯首安，且是支三壘長打，送回隊長王威晨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王威晨5局擊出的安打，也是個人生涯第1010支安打，超越父親王光輝的生涯總安打數。兄弟在社團發文恭喜王威晨，直言隊長將會持續進化，「為個人安打紀錄持續推進」。

兄弟5局靠許庭綸敲安追平後，宋晟睿也擊出超前安。不過台鋼5局下張肇元再度挺身而出，擊出安打再度扳平。魔鷹6局下開轟，要回領先。

黃博多今天先發6局被敲9安，包括1轟，失掉4分責失承擔敗投。後勁先發7局飆出7次三振，失掉3分、2分責失，拿下本季第3勝。林詩翔9局登板關門，守住1分差，防禦率仍是0，奪本季第7次救援成功。

中職本季首度在嘉義球場開打，吸引8,550名觀眾進場，創下近10年來最多進場人數紀錄。上一次嘉義破萬人觀賽，是職棒26年（2015年）5月9日中信兄弟對統一獅，當時共有10,500人進場。

▲▼魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 中信兄弟台鋼雄鷹嘉義球場職棒紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天桃猿人事異動！領隊換人　東大畢業高材生接任

樂天桃猿人事異動！領隊換人　東大畢業高材生接任

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

瑞迪克直言湖人要有爭冠等級「體能」　今夏補中鋒有3人是非賣品

林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安

林昱珉本季首戰5局失2分　鄭宗哲、李灝宇先發敲安

古林直球很有魅力、若熙球種多！古久保：都是台灣最具代表投手

古林直球很有魅力、若熙球種多！古久保：都是台灣最具代表投手

「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚穩如日本車：比上澤還猛

怒轟柯建銘「杖擊」未道歉！ 徐巧芯：無和解可能性

熱門新聞

樂天桃猿人事異動！領隊換人　東大畢業高材生接任

古林睿煬可愛！伊藤大海：投球完全不可愛 簡單強大堪比朗希

前田健太防禦率7.88慘遭DFA　大聯盟生涯恐告終

上澤直之一改變讓新庄驚訝！但更在意古林勝投：全隊都想幫他

繼陳偉殷之後！古林睿煬奪勝：讓大家看見我們、看見台灣

「呀～超開心」新庄狂發文讚古林可愛　幽默回應輪值安排

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天桃猿人事異動！領隊換人

2古林為何強？伊藤大海想到朗希

3前田健太防禦率7.88遭DFA　大聯盟恐告終

4上澤快投讓新庄驚訝！更在意古林勝投

5殷仔之後！古林奪勝：讓大家看見台灣

最新新聞

1唐西奇遭批「當代防守最差明星」

2勇士拚關門　柯瑞G6要讓巴特勒多持球

3球王辛納認為禁藥爭議自己沒錯

4陳子豪轉隊首敲勝打！葉總驚真的嗎？

5開季連19局無失分　飛力獅：努力不掉分

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366