「跨欄甜心」張博雅全大運200公尺4連霸　大學生涯累計12金

▲「跨欄甜心」張博雅完成全大運200公尺4連霸 。（圖／全大運提供）

記者游郁香／綜合報導

「跨欄甜心」張博雅再度在全大運寫下驚人成就，她今（2）日在200公尺決賽跑出24秒07勇奪金牌，完成此項目4連霸，加上她本屆已在100公尺跨欄與400公尺接力摘金，生涯4屆全大運金牌數累計突破雙位數，來到傲人的12金。

就讀國立體大的張博雅曾在2023年全運會200公尺項目跑出23秒58的個人最佳，並打破大會紀錄奪金，成為台灣史上第4快的女子200公尺選手。本屆全大運決賽她以24秒07再次封后，擊敗台灣師大莊茵因（24秒41）與隊友鄭歆瑩（24秒45），實現200公尺4連冠霸業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自IG／zby0403）

張博雅自大一起就在100公尺、200公尺與400公尺接力三線開花，強勢奪下3金。升上大二後，聽從教練王國慧建議轉攻100公尺跨欄。她也不負期待，本屆全大運在100公尺跨欄完成3連霸， 另外也在400公尺接力與隊友一起登頂，4屆全大運全數奪金，大學生涯累計傲人的12金。

張博雅目前將備戰27日開跑的南韓亞洲田徑錦標賽，目標在100公尺跨欄挑戰突破個人最佳13秒11。