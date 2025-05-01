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坐下都痛苦！唐西奇曝背傷狀況很糟　今夏與湖人續約？還沒想過

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇透露背部「真的非常不舒服」，仍咬牙拚戰到最後。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人季後賽止步首輪，季中才入隊的「金童」唐西奇（Luka Doncic）在G5遭下重手犯規而傷到下背部，他忍痛硬撐鏖戰了39分鐘，賽後坐下受訪時露出痛苦表情，他坦言「狀況真的一點也不好，但我還是想上場。」至於今夏是否會提前與洛城續約，他簡短回應，「我還沒想過這件事。」

去年帶領獨行俠打進總冠軍賽的唐西奇，今年季中意外被交易到洛杉磯，雖幫助球隊取得西區第3種子，但季後賽首輪1勝4敗遭灰狼淘汰，與外界原本預期的有段落差。唐西奇這個系列賽身體狀況不斷，G3感染了腸胃型流感，狀態十分掙扎，G5背水一戰次節又遭下重手犯規傷到下背部。

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▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇賽後感性表示「很開心在這裡」，對湖人球迷表達感謝。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇雖在下半場回到場上，但明顯受到背部傷勢困擾，不斷成為灰狼的「打點」，他賽後坐下時露出痛苦表情，坦言傷勢狀況一點也不好，他用「難過」來形容整個系列賽的感受，「我沒打出應有的水準，球隊也沒有發揮到應有的程度……說真的，他們（灰狼）是更強的球隊。」

歷經季中被震撼交易到湖人，唐西奇說自己感到精神疲憊，「現在是時候去消化這一切了。」被問到是否能想像自己長期待在湖人，他表示，「我真的很開心能在這裡……現在只是在試著消化一切。」

唐西奇說，到湖人後的經歷「很棒」，他也特別提到過去與厄文（Kyrie Irving）搭檔所需的磨合期，對自己下季能完整參與訓練營，與詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）進一步建立化學效應感到期待。

▲▼湖人唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇盛讚菜鳥主帥瑞迪克，稱他是一位「非常棒的教練」。（圖／達志影像／美聯社）

至於今夏是否會提前與湖人續約？唐西奇回應，「我現在還沒想過。」不過他表達很感激能來到這裡，受到這麼多人的接納。

談到總教練瑞迪克（JJ Redick），唐西奇則大讚對方是一位非常出色的教練，「很開心這幾個月他能擔任我的教練……我們之間建立了很棒的關係，一切都非常棒。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Luka Doncic

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