一人參賽全家出動　羅嘉翎陪媽媽「千金小姐」出戰世壯運跆拳道

▲奧運跆拳道國手羅嘉翎(右)的母親何千金小姐(左)，首次以選手身份踏上跆拳道賽場。



體育中心/新北報導

2025雙北世界壯年運動會即將開賽，奧運跆拳道國手羅嘉翎的母親—何千金小姐，將以選手身份踏上跆拳道賽場，這是她人生中的首次實戰，就參加國際比賽，一人參賽全家出動，由羅嘉翎擔任指導教練，一場母女並肩、汗水與感動交織的旅程正在展開。

「原本嘉翎是鼓勵爸爸報名，沒想到最後是我挺身而出。」何千金笑著回憶起參賽契機。她表示，自己雖然長年在家中跆拳道館協助經營，也陪伴嘉翎訓練多年，但從未想過有一天會親自披上道服踏上賽場。

體育局表示，從素人變選手的過程並不容易。為了符合比賽量級，嘉翎媽媽展開艱辛的體重管理與體能訓練計畫，一週三天健身房，現在更是天天晨跑，飲食嚴格控管，每天測量體重成為生活日常，「甚至連內衣褲的重量都會算進去，現在終於懂嘉翎以前為什麼對體重這麼計較。」她打趣地說。

最特別的是，這一次的「教練」，正是東京奧運銅牌的女兒羅嘉翎。「她其實很嚴格，還會視訊檢查、叮嚀訓練進度，但也常常鼓勵我。」何千金笑稱這是「愛的現世報」，但更多的是對女兒那段奧運歷程的深刻領會。「當我也經歷這些過程時，才真正感受到她當年的辛苦與堅持。」為了參賽，何千金大幅調整生活作息與飲食，也更加理解選手在備戰時的種種不易。「家人變得更團結了，兒子、老公還有狗狗都陪我去跑步，學生、朋友也都在鼓勵我。」她說，這場比賽已不只是個人挑戰，更是一場凝聚家庭與道館情感的重要旅程。

談到比賽的目標，她坦言目前「腦袋空白」，但她會努力準備每一個環節，全力以赴。「我只希望自己能在過程中學到更多，和孩子一起成長。」最後，她深情地對嘉翎說：「有時候真的很累，但你們的鼓勵就是我往前衝的動力。因為你們體會過，所以更溫柔、更體貼，這讓我充滿力量。」

體育局說，羅嘉翎是新北驕傲，如今其母親也投身世壯運，象徵運動精神不僅屬於競技場上的年輕選手，更是一種全民參與、全齡運動的實踐。在這場跨世代的跆拳道挑戰中，何千金與羅嘉翎以母女之名攜手前行，展現出世壯運最溫柔也最堅毅的力量，我們看見了「運動是一種陪伴、一種生活方式」的美好詮釋。2025雙北世壯運5/17至5/30，歡迎民眾一起進場為選手加油！