運動雲

>

高中軟聯／新莊高中勇闖32強　休息室藏洋蔥掛已故學長球衣

▲掛上已故學長球衣打拚。（圖／學生棒聯提供）

▲掛上已故學長球衣打拚。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北市新莊高中在4月30日以8比4擊敗高雄高工，在本屆高中軟式棒球聯賽預賽中拿下3連勝，順利以分組第一之姿晉級全國32強。總教練李岱祐表示，這是球隊近三年來持續努力的成果，「前兩年都沒能打進全國賽，這次終於收成，邁出第一步。」

新莊高中自三年前與「Nice Sports好的運動」展開產學合作，球員長期至中和訓練基地進行專業訓練，包含打擊與投球技術的提升，李岱祐也親自在該基地擔任教練，深度參與球員養成。他指出，這次比賽球員表現穩定，展現了訓練成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於球隊已取得兩勝在手，今天預賽最後一戰採輪值登板，讓主力投手休息。非科班出身的施冠廷、廖宥愷與林律賢聯手撐完全場，成功守住勝利。高三投手林律賢投1.1局無失分摘下救援勝，回顧比賽時表示：「天氣炎熱、連續三天出賽，體力下滑影響控球，還好有隊友守備幫忙。」

高二投打兼備的廖宥愷則是隊上亮點之一。他從高一才開始接觸正規棒球，曾至社子島參與乙組球隊貴族唱片，從撿球工讀做起，一邊跟著校隊練習基本功、週末參與乙組賽事提升實戰經驗。今天他3打數敲出2安打，貢獻2分打點，其中包括一支三壘安打。他表示：「打擊狀況還不錯，但投球方面因天氣影響有些疲勞，控球仍有進步空間。」

值得一提的是，球隊本次在休息區特別懸掛了一件背號1號的球衣，象徵對已故學長楊博翔的追思。楊博翔是前台體大球員，畢業後仍持續關心學弟們的成長，卻不幸於去年4月因車禍離世。李岱祐與球員們特地攜帶他的球衣隨隊比賽，以晉級32強的成績向在天之靈致意。

關鍵字： 棒球新莊高中NiceSports楊博翔晉級32強

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

熱門新聞

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

2昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

3哈利伯頓準絕殺！溜馬20分逆轉晉級

4快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！

5開賽3連轟　洋基締首見紀錄

最新新聞

1陳重羽跨海關注古林首秀：感動...

2賽後怒嗆字母哥　哈利伯頓老爸致歉

3昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

4陳子豪火力尚未爆發！葉總仍相信他

5朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手傷已無大礙

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366