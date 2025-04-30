高中軟聯／新莊高中勇闖32強　休息室藏洋蔥掛已故學長球衣

▲掛上已故學長球衣打拚。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北市新莊高中在4月30日以8比4擊敗高雄高工，在本屆高中軟式棒球聯賽預賽中拿下3連勝，順利以分組第一之姿晉級全國32強。總教練李岱祐表示，這是球隊近三年來持續努力的成果，「前兩年都沒能打進全國賽，這次終於收成，邁出第一步。」

新莊高中自三年前與「Nice Sports好的運動」展開產學合作，球員長期至中和訓練基地進行專業訓練，包含打擊與投球技術的提升，李岱祐也親自在該基地擔任教練，深度參與球員養成。他指出，這次比賽球員表現穩定，展現了訓練成果。

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由於球隊已取得兩勝在手，今天預賽最後一戰採輪值登板，讓主力投手休息。非科班出身的施冠廷、廖宥愷與林律賢聯手撐完全場，成功守住勝利。高三投手林律賢投1.1局無失分摘下救援勝，回顧比賽時表示：「天氣炎熱、連續三天出賽，體力下滑影響控球，還好有隊友守備幫忙。」

高二投打兼備的廖宥愷則是隊上亮點之一。他從高一才開始接觸正規棒球，曾至社子島參與乙組球隊貴族唱片，從撿球工讀做起，一邊跟著校隊練習基本功、週末參與乙組賽事提升實戰經驗。今天他3打數敲出2安打，貢獻2分打點，其中包括一支三壘安打。他表示：「打擊狀況還不錯，但投球方面因天氣影響有些疲勞，控球仍有進步空間。」

值得一提的是，球隊本次在休息區特別懸掛了一件背號1號的球衣，象徵對已故學長楊博翔的追思。楊博翔是前台體大球員，畢業後仍持續關心學弟們的成長，卻不幸於去年4月因車禍離世。李岱祐與球員們特地攜帶他的球衣隨隊比賽，以晉級32強的成績向在天之靈致意。