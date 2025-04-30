高中軟聯／朱奕謀請纓完投　教育盃霸主成功高中突圍晉級

▲朱奕謀請纓完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

成功高中今日（30日）在高中軟式聯賽中，以6比2戰勝竹北高中，成功晉級32強。此役成功高中靠著先發投手朱奕謀的完美表現，成為比賽的關鍵。

比賽前3局雙方互不相讓，未能得分。第4局下半，成功高中抓住竹北高中的失誤，加上洪琥朋與張宸睿的安打，成功攻下3分。竹北高中在第5局上半利用四死球和安打追回2分。第6局下半，成功高中藉著投手犯規和藍睦天的安打，再添3分，確立勝局。

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朱奕謀在本場比賽中投出87球，撐滿7局，僅失2分（非自責），被擊出3支安打，送出5次三振和3次四死球，奪得勝投。總教練蔡承恩表示，昨日的失利讓朱奕謀自請先發，儘管賽前狀況不佳，但在第2局隊友的防守支持下，高一學弟們也積極打下分數，展現了強烈的求勝意志。

朱奕謀自新北市大豐國小、新泰國中一路走來，考上成功高中，成為球隊的投打主力之一。高三張凱傑連續兩年在教育盃中打擊率高達8成18，與朱奕謀共同扛起球隊重任。

成功高中在教育盃中已創下四連霸紀錄，但在全國賽抽中「死亡之組」，蔡承恩表示，選手們的努力讓球隊成功晉級，接下來的32強賽才是關鍵。「不論對手實力如何，我們常在32強遇到瓶頸，希望今年能突破這個魔咒。」