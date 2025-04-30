運動雲

>

高中軟聯／朱奕謀請纓完投　教育盃霸主成功高中突圍晉級

▲朱奕謀請纓完投。（圖／學生棒聯提供）

▲朱奕謀請纓完投。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

成功高中今日（30日）在高中軟式聯賽中，以6比2戰勝竹北高中，成功晉級32強。此役成功高中靠著先發投手朱奕謀的完美表現，成為比賽的關鍵。

比賽前3局雙方互不相讓，未能得分。第4局下半，成功高中抓住竹北高中的失誤，加上洪琥朋與張宸睿的安打，成功攻下3分。竹北高中在第5局上半利用四死球和安打追回2分。第6局下半，成功高中藉著投手犯規和藍睦天的安打，再添3分，確立勝局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱奕謀在本場比賽中投出87球，撐滿7局，僅失2分（非自責），被擊出3支安打，送出5次三振和3次四死球，奪得勝投。總教練蔡承恩表示，昨日的失利讓朱奕謀自請先發，儘管賽前狀況不佳，但在第2局隊友的防守支持下，高一學弟們也積極打下分數，展現了強烈的求勝意志。

朱奕謀自新北市大豐國小、新泰國中一路走來，考上成功高中，成為球隊的投打主力之一。高三張凱傑連續兩年在教育盃中打擊率高達8成18，與朱奕謀共同扛起球隊重任。

成功高中在教育盃中已創下四連霸紀錄，但在全國賽抽中「死亡之組」，蔡承恩表示，選手們的努力讓球隊成功晉級，接下來的32強賽才是關鍵。「不論對手實力如何，我們常在32強遇到瓶頸，希望今年能突破這個魔咒。」

關鍵字： 高中棒球成功高中朱奕謀32強勝利

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

悍將韓國主題日李雅英SOLO、李珠珢簽名會　幻藍小熊、金針菇開球

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

熱門新聞

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

昆娜被爆已婚育女仍與張祐嘉曖昧？味全龍：互動未違反現行規範

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

讀者回應

﻿

熱門新聞

1巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

2昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

3哈利伯頓準絕殺！溜馬20分逆轉晉級

4快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！

5開賽3連轟　洋基締首見紀錄

最新新聞

1陳重羽跨海關注古林首秀：感動...

2賽後怒嗆字母哥　哈利伯頓老爸致歉

3昆娜已婚仍和張祐嘉交往？味全發聲了

4陳子豪火力尚未爆發！葉總仍相信他

5朱育賢傷癒歸隊扛4棒！手傷已無大礙

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366