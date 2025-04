字母哥回應賽後衝突　對是否留在公鹿「避而不答」

▲「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間30日上午,印第安納溜馬在主場上演瘋狂逆轉秀,以118比117挾帶系列賽4勝1敗淘汰密爾瓦基公鹿晉級次輪,賽後公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)回應與溜馬哈利伯頓(Tyrese Haliburton)父親的衝突,至於來季是否續留公鹿,字母哥選擇不談。

Giannis Antetokounmpo spoke about his own father & his humble roots after Tyrese Haliburton’s father confronted him after Milwaukee’s series-losing Game 5 vs. Indiana



"I believe being humble in victory. People say when you win the game, you talk s***, it's a green light for… pic.twitter.com/8wobD8wHwS

比賽結束後,溜馬全隊都在慶祝主將哈利伯頓在延長賽還剩1.3秒的致勝上籃,根據安戴托昆波的說法以及現場影片佐證,哈利伯頓的父親約翰(John Haliburton)朝他走來,一邊揮舞毛巾,一邊對他大罵髒話。

「我相信贏球應該要謙遜,」安戴托昆波賽後表示,「很多人認為贏了比賽就可以隨意說三道四,對別人不敬,我不同意這種看法。」

This angle of Tyrese Haliburton father taunting Giannis Antetokounmpo on the court right after the game ended pic.twitter.com/r5BwUVMvUc — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 30, 2025

當時安戴托昆波仍留在場上,這時哈利柏頓的父親衝上場與他對話,兩人一度面對面爆發衝突,隨後被公鹿隊球員與保安拉開;「輸掉比賽時情緒難免高漲,」安戴托昆波提及,「一開始我以為他只是球迷,後來才發現那是哈利柏頓的爸爸,我很欣賞哈利柏頓,他是一位很棒的競爭者,但他爸爸走到場中,對著我秀出印有他兒子臉的毛巾,還說:我們就是這樣,我們做到了。我認為那真的非常非常不尊重人。」

而隨著公鹿輸球,他們今年賽季也正式畫下句點,對此安戴托昆波說道,「我得照照鏡子,我就是得做得更好,作為一支球隊,我們很努力地訓練,也打得很正確,但無法贏球真的很痛苦,我們只能繼續努力做我們該做的事。」

Full answer from #Bucks Giannis Antetokounmpo after @eric_nehm asked what happened after the game on the court:



"I believe like being humble in victory."



Giannis felt "disrespected" but added they have talked and "I think we're in a good place." pic.twitter.com/3a4orZzGk9 — Lily Zhao (@LilySZhao) April 30, 2025

接著被問到是否續留公鹿時,安戴托昆波表示不願談論,「我不會談這個,我知道這會被怎麼解讀,我不知道,兄弟,我希望我還在打比賽,還在競爭、還在訓練。」

安戴托昆波最後說自己不僅對輸球感到失望,更遺憾的是無法為里拉德(Damian Lillard)贏下比賽,「我覺得我們欠Dame這場勝利,」安戴托昆波說道,「我覺得他可能提早復出,結果倒下了,為我們犧牲了自己的身體,我覺得我們球隊至少該做的,就是站出來、贏下這場比賽,為了Dame,當然,輸球讓人心痛,但更痛的是我們沒能為他贏下這場比賽。」