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字母哥回應賽後衝突　對是否留在公鹿「避而不答」

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間30日上午，印第安納溜馬在主場上演瘋狂逆轉秀，以118比117挾帶系列賽4勝1敗淘汰密爾瓦基公鹿晉級次輪，賽後公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）回應與溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）父親的衝突，至於來季是否續留公鹿，字母哥選擇不談。

比賽結束後，溜馬全隊都在慶祝主將哈利伯頓在延長賽還剩1.3秒的致勝上籃，根據安戴托昆波的說法以及現場影片佐證，哈利伯頓的父親約翰（John Haliburton）朝他走來，一邊揮舞毛巾，一邊對他大罵髒話。

「我相信贏球應該要謙遜，」安戴托昆波賽後表示，「很多人認為贏了比賽就可以隨意說三道四，對別人不敬，我不同意這種看法。」

當時安戴托昆波仍留在場上，這時哈利柏頓的父親衝上場與他對話，兩人一度面對面爆發衝突，隨後被公鹿隊球員與保安拉開；「輸掉比賽時情緒難免高漲，」安戴托昆波提及，「一開始我以為他只是球迷，後來才發現那是哈利柏頓的爸爸，我很欣賞哈利柏頓，他是一位很棒的競爭者，但他爸爸走到場中，對著我秀出印有他兒子臉的毛巾，還說：我們就是這樣，我們做到了。我認為那真的非常非常不尊重人。」

而隨著公鹿輸球，他們今年賽季也正式畫下句點，對此安戴托昆波說道，「我得照照鏡子，我就是得做得更好，作為一支球隊，我們很努力地訓練，也打得很正確，但無法贏球真的很痛苦，我們只能繼續努力做我們該做的事。」

接著被問到是否續留公鹿時，安戴托昆波表示不願談論，「我不會談這個，我知道這會被怎麼解讀，我不知道，兄弟，我希望我還在打比賽，還在競爭、還在訓練。」

安戴托昆波最後說自己不僅對輸球感到失望，更遺憾的是無法為里拉德（Damian Lillard）贏下比賽，「我覺得我們欠Dame這場勝利，」安戴托昆波說道，「我覺得他可能提早復出，結果倒下了，為我們犧牲了自己的身體，我覺得我們球隊至少該做的，就是站出來、贏下這場比賽，為了Dame，當然，輸球讓人心痛，但更痛的是我們沒能為他贏下這場比賽。」

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿安戴托昆波

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