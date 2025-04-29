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火腿延長關鍵轟取勝！伊藤大海燃燒130球投9局　新庄按摩犒賞

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

▲伊藤大海。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天作客福岡軟銀鷹之戰，在延長賽中以關鍵全壘打2比1擊敗對手，重新取得貯金1（勝場比敗場多1場）的戰績。 賽後，總教練新庄剛志興奮地表示，「啊～好開心啊！打得真好！」

比賽進入延長賽第10局，水野達稀面對剛上場的投手杉山一樹時，鎖定第一球，豪邁揮擊，將球送入右外野看台。 新庄透露，「我有告訴他，要把球轟出去喔！」 水野也不負眾望，展現了強大的打擊能力。

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這一擊也為先發投手伊藤大海的好投帶來勝利。 伊藤大海今天熱投130球投完9局，狂飆9次三振，挨轟失掉唯一1分。

對於伊藤大海的表現，新庄直呼，「太厲害了！太精彩了！真的很有體力啊！」

其中9局下2出局一壘有人，代跑野村勇成功盜上二壘，形成得點圈有再見分跑者的緊張場面。伊藤大海對決中村晃投出2個壞球時，投手教練曾經上場叫暫停。 新庄回憶當時的狀況，「投到2個壞球的時候，我心想『接下來要怎麼辦呢』。因為下一棒是今宮，在ES CON FIELD曾經被他打過全壘打吧。不過很棒，他還是成功投完了。」

比賽結束後，新庄還笑著替伊藤大海按摩肩膀，談到9局讓他續投一事，他開玩笑稱，「本來想讓他投到十四局左右（笑）。這是讓投手教練和伊藤君自己討論後決定的，我就是聽他們安排。」

球隊因此重新累積貯金1勝。 新庄也笑著表示，「如果一直看得太遠，反而不好玩。」隨後強調，「希望能夠努力拿下3連勝！」

關鍵字： 日本職棒火腿鬥士新庄剛志伊藤大海延長賽

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