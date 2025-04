擺脫低潮繳7局優質先發　費城人諾拉：盡可能集中精神並全力以赴

▲費城人右投諾拉(Aaron Nola)今天對陣小熊繳出7局失1分的優質先發。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間28日上午,費城費城人客場會師芝加哥小熊,費城人右投諾拉(Aaron Nola)主投7局僅被敲出3支安打,送出6次三振責失1分,繳出久違優質先發的諾拉也幫助費城人最終以3比1擊敗小熊,在瑞格利球場拿下這場延長十局大戰的勝利。

Aaron Nola is looking really good today #RingTheBell pic.twitter.com/PECiyONAYJ