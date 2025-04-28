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擺脫低潮繳7局優質先發　費城人諾拉：盡可能集中精神並全力以赴

▲費城人右投諾拉（Aaron Nola）今天對陣小熊繳出7局失1分的優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人右投諾拉（Aaron Nola）今天對陣小熊繳出7局失1分的優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間28日上午，費城費城人客場會師芝加哥小熊，費城人右投諾拉（Aaron Nola）主投7局僅被敲出3支安打，送出6次三振責失1分，繳出久違優質先發的諾拉也幫助費城人最終以3比1擊敗小熊，在瑞格利球場拿下這場延長十局大戰的勝利。

諾拉今天先發7局僅失1分，8、9兩局接手的牛棚投手也順利封鎖小熊打線，兩隊1比1進入延長賽；10局上半費城人靠著波姆（Alec Bohm）的高飛犧牲打外加透納（Trea Turner）的適時安打，以3比1力退小熊收下勝利。

「這就是經典的諾拉，」賽後透納直言諾拉終於回到以往軌道，「他之前因天氣和比賽狀況運氣不太好，今天的條件稍微好一點，只要一點點機會，他就能找回自己，他會為我們帶來很大幫助，我一點也不擔心他。」

「這是諾拉今年控球最好的一場比賽，」費城人主帥湯姆森（Rob Thomson）接著表示，「我一直在場邊觀察，他的控球真的非常出色。」

「開季遭遇低潮，對任何球員來說都不好受，但如果有誰能穩住陣腳，那肯定是諾拉，」湯姆森補充說明，「他不會慌張，他就是按部就班工作，他知道自己很棒，也明白如果有一場失常，他可以很快調整回來，他的心跳總是很慢，這真的很棒。」

「就是要持續努力，做好每一周的準備，盡可能集中精神，出賽時全力以赴，爭取投得更久，減少失分，」拿下勝投的諾拉說，「最終目標就是在場上盡全力競爭，並且努力贏球。」

關鍵字： MLB費城費城人諾拉

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