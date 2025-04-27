董子恩IG私訊呂詠臻致歉反被稱讚　連老婆也關心「帥臉」

▲董子恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿投手呂詠臻26日後援登板時，遭到富邦悍將董子恩擊出的強襲球砸中脖子。董子恩賽後特別透過Instagram私訊致意並表達歉意，慶幸的是，並未傷到呂詠臻的帥氣臉龐。有趣的是，董子恩的老婆也忍不住反應說：「誰不好打，偏偏打到詠臻。」

董子恩透露，原本並不認識呂詠臻，是透過IG先追蹤後傳訊息致歉。他說：「幾分鐘後就已讀了。我傳訊息問他還好嗎，他回覆說：『沒事！這是球場上會發生的事情，』還稱讚我那球打得很好。」隨後董子恩再次表達歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶當下情況，董子恩表示：「打出去的時候就知道擊球點很好，沒想到方向剛好朝向投手，也沒料到會直接打到人。」

後來回看重播，發現是打到脖子的位置，他也慶幸地說：「幸好不是打到臉，脖子其實也很危險。大家都知道呂詠臻很帥，連我老婆都說，打誰不好，偏偏打到詠臻。」畢竟呂詠臻以帥氣外表和高人氣聞名，老婆也早有所聞。

董子恩近期走出小低潮，此役敲出兩支安打，他表示：「前一場擊球感覺慢慢穩定下來了，之前低潮時其實滿自責的。這裡是一軍，不能容許一直失敗，必須及時調整。」

談到上週出現嚴重失誤，他強調，「要分開來看，守備要持續努力，打擊則要朝好的方向去想。」

▲呂詠臻。（圖／樂天桃猿提供）