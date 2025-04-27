爸爸之力猛打賞　大谷翔平歸心似箭離場注視佐佐木朗希

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平27日（台灣時間）於主場對戰海盜隊，繳出5打數3安打1打點1盜壘的精彩成績，締造「父親身分」後的首次猛打賞，並幫助球隊以8比4終止連敗。他賽後受訪時表示，希望這場比賽能成為打擊回溫的契機。

大谷翔平因陪伴妻子真美子迎接第一胎女兒出生，於日前進入大聯盟的「父親名單」，本場比賽是他復出後的第五場。首打席便轟出右中外野方向的二壘打，寫下父親身份下的首支長打。第3打席再敲出右外野線邊的三壘打，並於第4打席擊出追平適時二壘打，單場連續敲出長打完成猛打賞。同場比賽中，他還演出本季第6次盜壘成功，全場展現全方位貢獻。

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賽後，大谷接受當地電視台採訪，談到打擊狀態時表示：「最近打得不是很好，希望今天能成為一個好的開始。明天起要重新調整，力求每天都有更好的表現。」

對於打線整體表現，他也指出：「球隊氣氛本來就不差，只是勝利才能真正帶動士氣。今天大家都有安打，氣氛很棒。」

大谷同時也特別稱讚9棒年輕外野手帕黑斯（Andy Pages）近期的活躍，「一開始雖然有點掙扎，但最近打得非常好，看著他打球讓人覺得很可靠。」

談到先發投手佐佐木朗希的表現，大谷評價道：「投得很穩定，關鍵時刻能抓到三振。如果今天能順利壓制最後一名打者就更完美了。不過期待他下場比賽的表現，希望到時能幫助他多得些分數。」

值得一提的是，比賽結束後約15分鐘，在當地時間晚上9點20分，大谷翔平離開球場時，還特別停下腳步，向正在接受媒體訪問的佐佐木朗希投以關注的目光後，才返回家中。展現了學長對後輩的關心與鼓勵，也凸顯了道奇隊日本選手之間溫暖的互動。