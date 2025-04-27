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大谷翔平讚投球穩定　佐佐木朗希謙虛回應盼持續提升

▲▼道奇投手佐佐木朗希、捕手巴恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇投手佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊投手佐佐木朗希於27日（台灣時間）在主場對戰海盜隊，先發主投5.2局，用出大聯盟生涯最多的93球，繳出5安打、4三振、3失分的成績，雖然未能拿下大聯盟首勝，但已展現穩定成長的步伐。

對於大谷翔平賽後稱讚其投球「很穩定」一事，佐佐木也坦言：「控球感覺不錯，即便是壞球，也大致能投到自己想投的位置。如果能再提升球速和球威，投球會更輕鬆。」

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佐佐木朗希開局面對首名打者就遭到克魯茲（Oneil Cruz）轟出陽春砲，儘管如此，他隨即穩定下來，依靠直球的優異狀態，逐漸掌控比賽節奏。他在賽後受訪時表示：「比賽前的牛棚練習時直球狀況非常好，因此今天以直球強勢對決為主，雖然一開始被轟，但能投出自己理想的直球感覺還是很不錯。」

談到第一局被轟的初球，他指出：「因為打者身材高大、手長，和其他打者不同，本想透過初球確認自己今天球威的狀況，不料卻被打了，真的很可惜。」

此役與前一場相比，球速也有所提升。佐佐木透露，本場比賽並未刻意調整投球動作，而是專注於身體狀態的調整，「主要是身體方面，感覺這次的準備非常好。」對於初登板至今的整體表現，他回顧道：「雖然開季初期有些地方不該出問題卻出現失誤，讓自己很焦躁。但最近三場比賽大致能掌控局面，感覺逐漸變好。」

日前，海盜隊年僅22歲的怪物新秀斯基恩斯（Paul Skenes）表現亮眼，佐佐木也受到激勵：「他的表現真的很棒，我希望自己也能提升到可以和那樣的選手並列比較的水準。」

此外，佐佐木也提到，新登場曲Dj Roderick的「Bailalo Rocky」是自己在隊友與工作人員建議下決定的，「大家說那首歌很能帶動氣氛，所以我就採用了。」

關於是否感覺到疲勞，他則說：「目前身體狀況還好，一開始球數不多，負擔不大。雖然剛開始有些場外事務讓心情不穩定，但現在能集中在比賽上，狀態也逐步穩定。」

對於比賽中有些關鍵時刻未能順利三振對手，佐佐木自省：「有時候決勝球沒能成功，導致球數陷入劣勢。配球時機也有需要檢討的地方，希望能在下次比賽做得更好。」

目前佐佐木朗希在大聯盟累積5場出賽，戰績0勝1敗，防禦率3.20，合計19.2局送出16次三振，持續邁向生涯首勝努力中。

關鍵字： 棒球道奇佐佐木大谷翔平投手

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