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超狂！蘇亞雷斯單場4響砲創隊史　但響尾蛇延長賽輸球

▲斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇隊在27日（台灣時間）出戰勇士隊，蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）上演個人煙火秀，單場4響砲，締造隊史新紀錄。

蘇亞雷斯在2局下兩出局時轟出陽春砲，4局下再擊出兩分砲，6局下再敲一支陽春砲，到了9局下球隊落後1分時，他再度轟出陽春砲，幫助球隊追平比數，將比賽帶入延長賽。

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蘇亞雷斯的單場4響砲創下隊史首見紀錄，超越了史蒂夫·芬利（Steve Finley）及路易士·岡薩雷茲（Luis Gonzalez）所保持的單場3響砲紀錄。他也成為大聯盟史上第19位完成單場4轟壯舉的球員，上一位達成此壯舉的是2017年的J.D.馬丁尼茲（J.D. Martinez）。

蘇亞雷斯在這場比賽前75個打席僅打出.136的打擊率，但本場比賽大爆發，一舉將單季全壘打數推升至10轟，獨居大聯盟全壘打榜首。這也是他生涯第3次單場3轟以上，前一次是在2024年7月對國民隊所創下。

不過，儘管蘇亞雷斯交出單場4轟、5打點、4得分的爆發性表現，仍未能為響尾蛇帶來勝利。勇士隊也有3名球員開轟，並在10局上靠著暴投攻下致勝分，最終響尾蛇以7比8惜敗。而蘇亞雷斯則成為第3位4響砲但球隊輸球者。

關鍵字： 棒球蘇亞雷斯MLB響尾蛇勇士

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