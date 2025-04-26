王柏融清壘安打振臂大吼　台鋼6比2逆轉統一

▲▼王柏融清壘打建功。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

剛達成生涯700支安打的台鋼雄鷹主力強打王柏融26日扮演勝利英雄，對戰統一獅掃出逆轉清壘三壘安打，率隊以6比2逆轉勝。

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獅隊3局下突破防線，林佳緯掃出安打，靠牽制失誤上二壘，陳傑憲掃出三壘安打先馳得點。5局下林佳緯、邱智呈連續二壘安打再下一城，取得2比0領先。

台鋼雄鷹8局上反攻，曾子祐、紀慶然連續安打，曾昱磬選到保送攻佔滿壘，獅隊換投，髙塩將樹退場，黃竣彥接替登板，王柏融掃出二壘安打清空壘包，一口氣進帳3分反超比數，這3分得算在髙塩將樹帳上，本季首度失分。郭阜林再敲安打送回王柏融，台鋼取得4比0領先。

9局上獅隊再發威，藍寅倫、杜家明敲安打後，陳致嘉擊出高飛犧牲打添加1分。隨後再靠獅隊守備失誤追加1分，擴大至6比2，最終就以4分差獲勝。

台鋼雄鷹吉田一將本季一軍初登板，主投5局，用了75球，包含53顆好球，奪7次三振，失2分都是責失分。飛力獅主投6局，用了91顆球，包含56顆好球，僅被敲1安打，無失分，有2次觸身球保送，連兩戰都繳出無失分好表現，防禦率仍是完美的零。不過兩位先發投手都無關勝敗。髙塩將樹投1.2局失3分承擔敗戰。施子謙中繼1局無失分本季首勝，張誠恩、林詩翔聯手守住勝利。