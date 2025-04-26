灰狼射手2度飆罵裁判「婊子」竟沒事　球迷疑惑：他自己也震驚

Donte DiVincenzo didn’t get the foul call, took a foul, and called the referee a “b*tch.” ???? pic.twitter.com/grClfXrHDK — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 26, 2025

記者游郁香／綜合報導

灰狼今（26）日在季後賽首輪G3以12分差力退湖人，末節出現一個引起熱議的畫面，明尼蘇達替補射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo）怒罵裁判「婊子」卻未被吹技術犯規，有球迷笑說，「可以看出迪文琴佐在說什麼，他自己也很震驚沒被吹技術犯規。」

事發於第4節最後4分50秒左右，灰狼103比101領先，迪文琴佐切入時疑遭湖人混血前鋒八村壘推擠但未獲哨音，他在洛城「金童」唐西奇（Luka Doncic）搶下籃板準備快攻時出手阻止，隨後對著裁判爆粗口，兩度辱罵裁判是「婊子」，不過裁判意外展現「高度容忍」，並未給他技術犯規。

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▲灰狼射手迪文琴佐怒罵裁判卻未被吹技術犯規，引發熱議。（圖／達志影像／美聯社）

球迷看到這一幕忍不住吐槽，「可以看出迪文琴佐在說什麼，他自己也很震驚沒被吹技術犯規。」值得一提的是，唐西奇也出現「表情包」，他朝裁判擠眉弄眼，向裁判要阻止快攻犯規，但裁判也沒有理會。

隨後唐西奇命中追平比分的跳投，但灰狼隨即打出13比1猛烈攻勢，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）單節貢獻8分，鎖定了勝局。

迪文琴佐此役替補出賽31分鐘，攻下10分、5籃板、4助攻、3阻攻、1抄截。隊友麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）砍下全場最高30分；艾德華茲繳出29分、8籃板、8助攻；藍道（Julius Randle）則貢獻22分。

湖人方面，詹姆斯（LeBron James）苦撐轟下38分、10籃板、4助攻；唐西奇帶病出戰，僅拿下17分、7籃板、8助攻，命中率37.5%。

▲灰狼末節打出13比1攻勢，在系列賽取得2勝1敗優勢。（圖／達志影像／美聯社）