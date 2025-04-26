運動雲

>

李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

記者楊舒帆／新北報導

韓籍「AI女神」李珠珢本季風光與富邦悍將簽約，來台發展，備受矚目。然而，開季後，李珠珢也宣布她將同步擔任韓職LG雙子隊啦啦隊成員，對此她回應表示，保密不透露。

▲富邦悍將韓援三本柱，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將韓援三本柱，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李珠珢曾被譽為「AI女神」，日前與富邦悍將球團簽下「台灣全經紀合約」，消息一出讓不少台灣球迷欣喜不已，期待她在台灣長期發展。然而，近日風向突變，李珠珢與韓職LG雙子隊啦啦隊正式簽約，台韓兩地奔波，令不少粉絲感到錯愕。

富邦育樂日前表示，與李珠珢簽訂的合約為台灣全經紀合約，雙方已同意在不影響台灣活動的前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展的空間。富邦也給予尊重與支持，並期待她有好表現回饋粉絲。

李珠珢在4月2日至3日參加悍將主場開幕戰後，本周將回到悍將主場應援。對於台韓兩地奔波的話題，李珠珢首度公開回應，「收到兩地粉絲的鼓勵，台灣也有很多粉絲支持我，會有不好的輿論聲音，我也會感到難過。」畢竟她在韓國應援也只有一年時間，不管台灣或韓國，希望能多嘗試更多的應援。

李珠珢為了SOLO舞台準備「天使般」造型飄仙氣，「這是我首次SOLO表演，儘管之前更換了曲目，準備時間有些不足。」她還表示，「這套衣服符合Fubon Angels的形象，給人天使的感覺。」至於27日三人表演的服裝也會有所不同，李雅英表示，「請粉絲們期待吧！」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

TPBL爆衝突！海神克雷格搧對手巴掌　2人被趕出場、3人吞U

TPBL爆衝突！海神克雷格搧對手巴掌　2人被趕出場、3人吞U

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

徐若熙快20支國外球隊有興趣　葉總：美、日都適合

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

改寫德保拉本季最短先發　葉總感動：球員企圖心不一樣

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

雷霆29分驚天逆轉只排史上第二！　NBA最大苦主勇士領先31分輸球

【活到老學到老】88歲阿公挑戰水肺潛水　跟海龜開心合照

熱門新聞

格林推人才害巴特勒重摔？慢動作還原真相　球迷：別再說他骯髒

悍將回報傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

詹皇G3轟38分刷新最老紀錄　湖人擋不住灰狼蟻人吞第2敗

TPBL爆衝突！海神克雷格搧對手巴掌　2人被趕出場、3人吞U

不妙！銳歐日前突傷退　鋒總曝傷情：韌帶有些問題

讀者回應

﻿

熱門新聞

1格林推人才害巴特勒重摔？影片還原真相

2悍將傷兵25人！聯盟宣布二軍一場延賽

3李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

4詹皇轟38分刷新紀錄　湖人擋不住灰狼

5TPBL爆衝突！2人被趕出場、3人吞U

最新新聞

1王柏融清壘安打振臂　台鋼6比2逆轉統一

2曹祐齊球速「催不出」　葉總納悶：不會覺得慢

3黃妃為統一獅開球　爆兒子小秘密

4TPBL爆衝突！2人被趕出場、3人吞U

5王威晨絕對不喊痛　平野安排休兵

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【吸兔兔囉！】貓貓初見兔兔嚇到炸毛　第2次見面直接上癮狂吸猛蹭

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

秦昊認最愛伊能靜「胸大」　直播親嘴秀恩愛♥

【5次親身經驗】女星用哈姆立克法救噎到女兒 ！勸每個父母都要會

【還兇偶】賓士貓踏進廁所被爸發現趕離！　下秒聽呼喚生氣不理
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366