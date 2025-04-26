李珠珢首度公開回應「台韓兩棲」風波　SOLO造型飄仙氣亮相

記者楊舒帆／新北報導

韓籍「AI女神」李珠珢本季風光與富邦悍將簽約，來台發展，備受矚目。然而，開季後，李珠珢也宣布她將同步擔任韓職LG雙子隊啦啦隊成員，對此她回應表示，保密不透露。

▲富邦悍將韓援三本柱，左起李雅英、李珠珢、南珉貞。（圖／記者楊舒帆攝）

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李珠珢曾被譽為「AI女神」，日前與富邦悍將球團簽下「台灣全經紀合約」，消息一出讓不少台灣球迷欣喜不已，期待她在台灣長期發展。然而，近日風向突變，李珠珢與韓職LG雙子隊啦啦隊正式簽約，台韓兩地奔波，令不少粉絲感到錯愕。

富邦育樂日前表示，與李珠珢簽訂的合約為台灣全經紀合約，雙方已同意在不影響台灣活動的前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展的空間。富邦也給予尊重與支持，並期待她有好表現回饋粉絲。

李珠珢在4月2日至3日參加悍將主場開幕戰後，本周將回到悍將主場應援。對於台韓兩地奔波的話題，李珠珢首度公開回應，「收到兩地粉絲的鼓勵，台灣也有很多粉絲支持我，會有不好的輿論聲音，我也會感到難過。」畢竟她在韓國應援也只有一年時間，不管台灣或韓國，希望能多嘗試更多的應援。

李珠珢為了SOLO舞台準備「天使般」造型飄仙氣，「這是我首次SOLO表演，儘管之前更換了曲目，準備時間有些不足。」她還表示，「這套衣服符合Fubon Angels的形象，給人天使的感覺。」至於27日三人表演的服裝也會有所不同，李雅英表示，「請粉絲們期待吧！」