塞爾提克一哥坦圖G3帶傷轟36分　下半場卻遭魔術逆轉吞首敗

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)今(26)日帶著右手腕傷勢拚戰季後賽首輪G3,儘管手腕纏著厚厚的繃帶和護套,他仍砍下全場最高的36分,但魔術在下半場打出46比34的逆襲,綠衫軍終場以93比95在奧蘭多主場落敗,首輪系列賽被扳成2勝1敗。

ORLANDO'S STAR DUO SHOWED OUT IN GAME 3 ????????



Franz: 32 PTS | 7 REB | 8 AST | 2 STL

Paolo: 29 PTS | 6 REB | 2 STL



Magic get the win and have a chance to tie the series in Game 4! pic.twitter.com/shhjhDJJHN