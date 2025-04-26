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塞爾提克一哥坦圖G3帶傷轟36分　下半場卻遭魔術逆轉吞首敗

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）今（26）日帶著右手腕傷勢拚戰季後賽首輪G3，儘管手腕纏著厚厚的繃帶和護套，他仍砍下全場最高的36分，但魔術在下半場打出46比34的逆襲，綠衫軍終場以93比95在奧蘭多主場落敗，首輪系列賽被扳成2勝1敗。

坦圖G1一次切入時遭魔術老將波普（Kentavious Caldwell-Pope）犯規而摔傷右手腕，他因此缺席了G2，原本G3的狀態也是出賽存疑，但他最終選擇熱身後帶傷上陣。值得慶幸的是，他的狀態看起來不錯，儘管手腕纏著厚厚的繃帶和護套，依然展現熟悉的侵略性。

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▲▼塞爾提克坦圖、魔術班凱羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖帶傷復出砍下36分，球隊仍吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖在上半場後段連得8分，幫助塞爾提克帶著59比49、10分領先進入下半場。他總能找到自己的進攻位置，命中後撤步跳投、強勢切入禁區取分。即使帶傷出戰，他仍鏖戰39分鐘，砍下全場最高的36分，外帶9籃板、3助攻。

無奈塞爾提克下半場嚴重熄火，後兩節合計僅得34分，比賽進入最後1分鐘時，魔術以95比91領先，最終綠衫軍也沒能逆轉，吞下系列賽首敗。

▲▼塞爾提克坦圖、魔術班凱羅。（圖／達志影像／美聯社）

▲坦圖手腕纏繃帶上陣，火力全開仍難救綠軍。（圖／達志影像／美聯社）

對衛冕軍來說，傷病問題成為他們的最大考驗。除了一哥坦圖出現手腕傷勢，去年FMVP布朗（Jaylen Brown）今日賽前也因膝傷被列為出賽存疑；後場「大鎖」哈勒戴（Jrue Holiday）則因腿筋拉傷缺席了G3；長人波辛基斯（Kristaps Porzingis）G2遭逢頭部撕裂傷，此戰進攻端明顯受限。

魔術方面，陣中兩大新生代球星華格納（Franz Wagner）與班凱羅（Paolo Banchero）聯手轟下61分，奧蘭多在下半場得分以46比34強壓綠衫軍，末節也頂住對手的反撲，成功扳回1勝。

關鍵字： 籃球NBA塞爾提克Jayson Tatum坦圖魔術

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