國小軟聯／8強出爐！胡睿祐後援好投　金龍創隊史佳績

▲小六胡睿祐後援5局失1分(非自責)。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新北市金龍國小在今天（25日）的國小軟式聯賽16強賽中，展現驚人逆轉實力，最終以5比3擊敗新竹縣中山國小，首次晉級8強，創下隊史新紀錄。

比賽一開始，中山國小在2局下半率先發難，靠著保送和內野安打搶佔得點圈，金龍國小緊急換上胡睿祐接替先發投手。雖然胡睿祐一開始出現2次保送，中山國小利用戰術再得分，取得3比0領先。

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然而，胡睿祐迅速穩定下來，後續投完比賽未再失分。4局上半，胡睿祐跑出右外野場內全壘打，帶動金龍國小氣勢。接著，金龍國小在1出局後攻佔滿壘，第七棒莊宗諺掃出左外野三壘安打，一棒清壘，楊適謙也補上安打，金龍國小一口氣灌進5分反超，最終以2分之差贏球。

金龍國小總教練梁宏翔表示，雙方實力相當，中山國小投手是低肩側投，前幾局打擊被壓制。他提醒選手用收打方式應對，能夠逆轉戰局不常見，小朋友有強烈的求勝心，鼓勵他們保持平常心。

小六學生胡睿祐後援5局失1分（非自責），被敲出2安打，投出三振、保送各3次，拿下勝投，打擊擔任第二棒也繳出3支2，投打俱佳。梁宏翔稱讚胡睿祐個性內斂，控球穩定，穩住戰局很重要，他入選今年度台彩威力盃、小馬新北市代表隊，實力不錯。

胡睿祐自小二加入棒球隊，父母支持他打球。他表示，今天一開始投球有點緊張，教練安撫他「把球丟進去，讓隊友守備處理就好」，打擊則是喜歡的球來就打，腳程快，多打前兩棒。他說：「比較喜歡當投手，三振對手感覺很爽！」

金龍國小棒球隊自民國92年由現任組長謝宜瑾創立，首次名列8強。梁宏翔感謝新北市棒委會、校長、組長，以及家長會長張錦豪、劉俊男、李承宏的資源經費支持，還有二重國中總教練邱耀宇協助練習賽，幫助球隊發展。

今天賽事結束後，8強全數出爐，分別是新竹市東園國小、桃園市錦興國小、花蓮縣太巴塱國小、南投縣中正國小、高雄市中正國小、台北市福林國小、新北市金龍國小、台東縣新生國小。