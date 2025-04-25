29分驚天逆轉創紀錄！雷霆3連勝聽牌　灰熊傷了一哥莫蘭特陷絕境

OKC COMPLETES 29-POINT COMEBACK, THE 2ND LARGEST PLAYOFF COMEBACK IN PLAY-BY-PLAY ERA (1997-98). pic.twitter.com/GvoyxqV4nQ — NBA (@NBA) April 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

季後賽首輪2連敗的灰熊，今（25）日回到曼菲斯主場打出反彈氣勢，上半場曾拉開29分差距，帶著26分領先進入下半場，但在一哥莫蘭特（Ja Morant）次節重摔傷退後，下半場局面劇變，奧克拉荷馬後兩節猛灌63分，只失掉31分，終場反以114比108取得3連勝率先聽牌。

Ja Morant is down and in pain after being undercut by Lu Dort on this play.



Hope he’s okay ???? pic.twitter.com/I7fXC1Ae30 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 25, 2025

莫蘭特在第2節的一次2打1快攻中，起跳準備上籃時，遭雷霆後衛多特（Luguentz Dort）碰撞，下半身失去平衡，整個人重重摔落在地板上。他當場疼痛難耐，還是強忍著站上罰球線完成罰球。根據NBA規定，若不親自執行罰球將不得回到比賽。

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▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特兩罰落空後立即退場，直奔球員通道，返回休息室接受治療。裁判針對該動作進行重播檢視，最終維持原判，認定多特為一般犯規，並未升級為惡意犯規，引發場邊不少議論。

隨後灰熊宣布莫蘭特此戰不會回歸，他的傷勢狀況引發擔憂。灰熊次節最後2分42秒一度領先達29分，戰局卻在一哥莫蘭特傷退後發生巨變。

OKC THUNDER MAKE THE SECOND BIGGEST PLAYOFF COMEBACK SINCE 1997, COMING BACK FROM DOWN 29 TO BEAT MEMPHIS, 114-108! ????⚡️



Thunder lead Grizzlies, 3-0!



Will they sweep? ???????? pic.twitter.com/quIvcNv7SX — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 25, 2025

雷霆第3節打出36對18的反擊，將分差縮小到87比95僅8分差。進入決勝節，奧克拉荷馬一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繼續帶隊反擊，他飆進後撤三分，隨後又在外線獲得3罰機會，雷霆在比賽還剩7分58秒時追到99平。小皮朋（Scotty Pippen Jr.）最後4分51秒的三分彈，一度幫助灰熊要回3分領先。

CHET HOLMGREN IS NOT DONE YET ????pic.twitter.com/etLofjHSN3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 25, 2025

但曼菲斯無法擋住榜眼長人霍姆格倫（Chet Holmgren），他在終場前2分39秒砍進三分，雙方戰成108平，接著威廉斯（Jalen Williams）罰進超前分，霍姆格倫最後57.1秒也站上罰球線兩罰俱中，雷霆111比108領先3分。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

多特終場前39秒兩罰都落空，給了灰熊反擊希望，無奈暫停後康查爾（John Konchar）關鍵三分不進，卡盧索（Alex Caruso）則替雷霆再添兩分保險，奧克拉荷馬終場就以114比108完成不可思議的29分大逆轉，系列賽3勝0敗聽牌。

根據統計，NBA季後賽史上最大半場逆轉紀錄是2017年首輪第3戰，當時騎士在對上溜馬時克服了25分落後，而灰熊本場在半場領先26分，雷霆最終完成29分逆轉，成了季後賽史上最大分差的下半場逆轉，讓灰熊陷入淘汰邊緣。

雷霆也創下自1997年以來，NBA季後賽第2大逆轉秀，SGA此戰繳出31分、4籃板和8助攻。