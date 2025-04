29分驚天逆轉創紀錄！雷霆3連勝聽牌　灰熊傷了一哥莫蘭特陷絕境

OKC COMPLETES 29-POINT COMEBACK, THE 2ND LARGEST PLAYOFF COMEBACK IN PLAY-BY-PLAY ERA (1997-98). pic.twitter.com/GvoyxqV4nQ — NBA (@NBA) April 25, 2025

記者游郁香/綜合報導

季後賽首輪2連敗的灰熊,今(25)日回到曼菲斯主場打出反彈氣勢,上半場曾拉開29分差距,帶著26分領先進入下半場,但在一哥莫蘭特(Ja Morant)次節重摔傷退後,下半場局面劇變,奧克拉荷馬後兩節猛灌63分,只失掉31分,終場反以114比108取得3連勝率先聽牌。

Ja Morant is down and in pain after being undercut by Lu Dort on this play.



Hope he’s okay ???? pic.twitter.com/I7fXC1Ae30 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 25, 2025

莫蘭特在第2節的一次2打1快攻中,起跳準備上籃時,遭雷霆後衛多特(Luguentz Dort)碰撞,下半身失去平衡,整個人重重摔落在地板上。他當場疼痛難耐,還是強忍著站上罰球線完成罰球。根據NBA規定,若不親自執行罰球將不得回到比賽。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大。(圖/達志影像/美聯社)

莫蘭特兩罰落空後立即退場,直奔球員通道,返回休息室接受治療。裁判針對該動作進行重播檢視,最終維持原判,認定多特為一般犯規,並未升級為惡意犯規,引發場邊不少議論。

隨後灰熊宣布莫蘭特此戰不會回歸,他的傷勢狀況引發擔憂。灰熊次節最後2分42秒一度領先達29分,戰局卻在一哥莫蘭特傷退後發生巨變。

OKC THUNDER MAKE THE SECOND BIGGEST PLAYOFF COMEBACK SINCE 1997, COMING BACK FROM DOWN 29 TO BEAT MEMPHIS, 114-108! ????⚡️



Thunder lead Grizzlies, 3-0!



Will they sweep? ???????? pic.twitter.com/quIvcNv7SX — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 25, 2025

雷霆第3節打出36對18的反擊,將分差縮小到87比95僅8分差。進入決勝節,奧克拉荷馬一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)繼續帶隊反擊,他飆進後撤三分,隨後又在外線獲得3罰機會,雷霆在比賽還剩7分58秒時追到99平。小皮朋(Scotty Pippen Jr.)最後4分51秒的三分彈,一度幫助灰熊要回3分領先。

CHET HOLMGREN IS NOT DONE YET ????pic.twitter.com/etLofjHSN3 — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 25, 2025

但曼菲斯無法擋住榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren),他在終場前2分39秒砍進三分,雙方戰成108平,接著威廉斯(Jalen Williams)罰進超前分,霍姆格倫最後57.1秒也站上罰球線兩罰俱中,雷霆111比108領先3分。

多特終場前39秒兩罰都落空,給了灰熊反擊希望,無奈暫停後康查爾(John Konchar)關鍵三分不進,卡盧索(Alex Caruso)則替雷霆再添兩分保險,奧克拉荷馬終場就以114比108完成不可思議的29分大逆轉,系列賽3勝0敗聽牌。

根據統計,NBA季後賽史上最大半場逆轉紀錄是2017年首輪第3戰,當時騎士在對上溜馬時克服了25分落後,而灰熊本場在半場領先26分,雷霆最終完成29分逆轉,成了季後賽史上最大分差的下半場逆轉,讓灰熊陷入淘汰邊緣。

雷霆也創下自1997年以來,NBA季後賽第2大逆轉秀,SGA此戰繳出31分、4籃板和8助攻。