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前火腿女孩大讚古林睿煬初登板：台灣選手讓人印象深刻

▲前火腿啦啦隊女孩。（圖／截自工藤彩香IG）

▲前火腿啦啦隊女孩。（圖／截自工藤彩音IG）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣投手古林睿煬於23日迎來日本職棒一軍初登板，為北海道日本火腿鬥士隊主場出戰樂天金鷲，吸引眾多關注。不僅有大批球迷進場力挺，就連日本在地的球迷與媒體也被這位來自台灣的「火球男」所驚艷，前火腿啦啦隊女孩工藤彩音對他充滿期待。

根據《日刊體育》報導，工藤彩音表示，古林的登場瞬間球場掌聲雷動，顯見其備受期待的程度。「雖然比賽最後以敗戰收場，但古林在第2局從樂天堀內選手手中奪下來日首K，是三球三振，展現他的實力。」工藤表示。

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工藤彩音表示，「古林投手比我大兩歲，還很年輕，能在台灣取得佳績後，又來到日本努力打拚，他的身影真的給了我很多勇氣。他的最快球速達到157公里，能運用各式各樣的球種，是一位非常厲害的投手，所以我非常期待這場觀戰。」

工藤彩音也回憶起自己過去對台灣選手的印象，「從陽岱鋼到王柏融，再到現在的古林睿煬，台灣選手一直都讓人印象深刻。尤其是陽岱鋼，當年在札幌巨蛋的全壘打與美技守備，我至今仍難忘。」

日本火腿目前也有另一位台灣好手孫易磊在陣中，加上古林的加入，台灣球員在日本火腿的影響力再度升溫，也讓北海道的台灣應援熱潮再次延燒。

工藤最後也不吝給予祝福：「古林睿煬投手才正要開始展翅高飛！希望他能讓北海道，還有火腿隊更加熱鬧起來。初登板辛苦了！」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

▲古林睿煬 。（圖／日本北海道火腿鬥士隊提供）

關鍵字： 古林睿煬台灣投手日本職棒工藤彩音火球男

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