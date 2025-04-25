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NBA「零號探員」18歲兒子遇嚴重車禍昏迷　現場駭人畫面曝

記者游郁香／綜合報導

NBA退役球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）的兒子阿利賈（Alijah Arenas）驚傳在洛杉磯地區發生嚴重車禍，已由醫療團隊安排進入「藥物誘導昏迷」，消息震驚全美籃壇。阿利賈是5星高中生，今年1月承諾將加盟南加大（USC），未來相當被看好。

洛杉磯警方表示，車禍發生在當地時間周四清晨4點55分前，地點位於聖費爾南多谷的雷西達（Reseda）區，為單一車輛事故。消防局指出，事發車輛為一輛特斯拉Cybertruck，撞上樹木與消防栓後起火，18歲的駕駛從車內被救出，送醫時情況嚴重。

儘管一度命懸一線，警方當天稍晚表示，阿利賈目前情況穩定。根據《ESPN》報導，初步檢查顯示阿利賈並未出現骨折傷勢。

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▲▼NBA退役球星「零號探員」亞瑞納斯之子阿利賈遇嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA退役球星「零號探員」亞瑞納斯之子阿利賈遇嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

阿利賈在2025屆全美高中生排行第13名，他已在今年1月承諾加盟NCAA名校南加大。現年18歲的他目前就讀洛杉磯Chatsworth高中，本季帶領球隊殺進加州第2級別州冠軍賽決賽，成為洛杉磯地區史上首位高中男籃生涯突破3000分的球員。

他同時也入選今年4月舉辦的「麥當勞高中全明星賽」（McDonald’s All-American Games），該賽事為全美最頂尖高中籃球選手的年度代表性比賽。

南加大男籃總教練穆塞爾曼（Eric Musselman）透過社群平台X發聲，「我們的心與阿利賈及他的家人同在，請大家為他、他的隊友與朋友，以及整個阿瑞納斯家庭祈禱。」

消息傳出後，母親高文（Laura Govan）也發文請求外界集氣祈禱，父親亞瑞納斯則緊急取消原定播出的線上節目，陪伴家人面對突如其來的危機。

▲▼NBA退役球星「零號探員」亞瑞納斯之子阿利賈遇嚴重車禍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NCAA南加大阿利賈Alijah Arenas亞瑞納斯NBA

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