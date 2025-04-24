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「風之孫」本季大聯盟爆發　李政厚笑談美國生活：開車很難

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓籍外野手李政厚24日（台灣時間）繳出猛打賞，度過去年受傷的煎熬球季，今年爆發主因是適應美國生活。不過他笑言，「開車還是有點難。」

李政厚於當地時間24日接受《East Bay Times》專訪時表示：「我現在已經認識了隊友，也和他們變得熟悉起來，一切都變得更加自在。這是和去年相比最大的不同。」他也開玩笑說：「不過有一件事還是很困難，那就是開車。舊金山有太多單行道，真的很難開！」

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對於最近媒體與球迷的高度關注，李政厚坦言自己不感到壓力，「我只是覺得有責任，要拿出與自己身分相符的表現。特別是，如果我打得好，或許能讓更多KBO的選手也有挑戰MLB的機會。」

報導指出，李政厚自去年加盟大聯盟後，面對全新的教練、隊友、語言與文化環境，成功適應並在聯盟站穩腳步。如今，他已成為舊金山最受矚目的球員之一，主場球迷在每場比賽中都會熱烈歡呼他的名字。

李政厚於24日主場對戰密爾瓦基釀酒人，擔任先發第3棒中外野手，單場4打數敲出3支安打、貢獻1得分，助球隊以4比2獲勝。

巨人打擊教練巴瑞爾（Pat Burrell）盛讚道：「李政厚傷後復出，絲毫沒有鬆懈。現在他在打擊區的揮棒越來越從容，彷彿真正覺醒了。」他還說：「他是一位眼力極佳的打者，能極快地做出是否揮棒的決定，不會急躁，而是有信心地相信自己，這就是他的最大優點。」

關鍵字： 李政厚韓籍球星巨人MLB美國生活

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